'Asrın Projesi' Marmaray 7 yaşında

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren ve "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'dan 7 yılda 500 milyondan fazla yolcu taşındı.

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren ve "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'dan 7 yılda 500 milyondan fazla yolcu taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaray, ilk olarak Kazlıçeşme - Ayrılık Çeşmesi kesiminde 29 Ekim 2013'te hizmete girdi, 13 Mart 2019'dan itibaren de Halkalı-Gebze arasında işletmeye alındı.

Hizmete girişinin üzerinden 7 yıl geçen ve her yıl daha fazla kişinin tercih ettiği Marmaray'da 502 milyondan fazla yolcu, güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasını dört dakikada katetti. Açıldığı yıl 9 milyon yolcunun kullandığı Marmaray'da, 2018'de 68 milyon, 2019'da 124 milyon yolcu taşındı.

Avrupa yakasında 14, Anadolu yakasında 29 olmak üzere toplam 43 istasyonla 76,6 kilometrelik güzergahta hizmet veren Marmaray trenleri, Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika ve Maltepe-Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika aralıklarla çalışıyor.

Günde tek seferde 3 bin 56 kişi taşıyabilen, 10 vagondan oluşan setlerle pazartesi ve cumartesi arası 6 günde 333 sefer, pazar günü 249 sefer yapılan Marmaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde günlük ortalama yolcu sayısı 450 bine ulaşırken, salgın döneminde günlük ortalama yolcu sayısı 240 bine geriledi.

Marmaray trenleri, 29 Ekim 2013-11 Mart 2019 arasında Ayrılık Çeşmesi- Kazlıçeşme kesiminde 5 istasyonda toplam 526 bin 297 sefer, 12 Mart 2019 itibariyle Halkalı-Gebze hattında 43 istasyonda toplam 171 bin 232 sefer gerçekleştirdi.

Marmaray trenleri, açıldığı günden bugüne kadar, 697 bin 529 sefer yaptı. Böylece dünyanın çevresini 367 kez dolaşmaya karşılık gelen toplam 14 milyon 700 bin kilometre yol katetti.

Marmaray diğer kent içi ulaşım modları ile entegre

Marmaray, İstanbul'un şehir içi ulaşım ağının ana omurgasını oluşturuyor. Diğer sistemlerle entegre halinde olan Marmaray'da hedef günde 1 milyon yolcuya ulaşmak. Marmaray şehirler arası yolcu taşımacılığı için de büyük kolaylık sağlıyor. Yüksek hızlı trenlerle Halkalı'ya kadar ulaşmak mümkün hale geldi.

Bugüne kadar taşınan toplam yolcuların dağılımı yüzde 16,89'u Yenikapı, yüzde 13,61'i Üsküdar, yüzde 8,99'u Sirkeci, yüzde 7,79'u Ayrılık Çeşmesi şeklinde oldu.

Tüm bunların yanı sıra Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım Marmaray ile sağlanıyor. Marmaray'da geçen yıl ile bu yıl yurt içi ve yurt dışı yük taşımalarında milat yaşandı. Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz yolcu ve yük taşımacılığına imkan veren Marmaray'dan Çin-Avrupa arasında ilk transit tren geçişi Kasım 2019'da gerçekleştirildi.

Faaliyete geçtiği günden beri Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında 8 blok konteyner tren seferi yapıldı. Ayrıca yurt içi yük trenleri de Marmaray Tüp Geçişi'ni kullanarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeye başladı.

Daha önce Anadolu'nun üretim merkezlerinden trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında kara yolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçerek aktarma yapılmadan ve vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşıyor. Bu sayede sanayicilerin, üreticilerin ve ihracatçıların lojistik maliyetleri düşecek, rekabet güçleri artacak.

Bu kapsamda 8 Mayıs 2020'de Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni Marmaray'dan geçiş yaptı. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 1200 ton ağırlığındaki yurt içi yük treni 9 Mayıs'ta Çorlu'ya ulaştı.

Marmaray'dan bugüne kadar yurt içi ve uluslararası olmak üzere giden ve gelen toplam yük treni sayısı 328, bu trenlerle taşınan yük miktarı ise 142 bin tonu buldu.