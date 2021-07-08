Astana görüşmesinden ortak bildiri

Türkiye, iran ve Rusya'nın da katılım sağladığı Suriye konulu Astana görüşmelerinin 16'ıncısına ait zirveden ortak bildiri yayınlandı.

Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin 2. gününde yapılan açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

KAZAKİSTAN'DA SURİYE ZİRVESİ

Üç ülkenin heyetleri Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri için Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bir araya gelmişti.

İki gün süren toplantılarda Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri oldu.

Suriye konulu Astana Görüşmeleri, 2017’de Suriye krizine çözüm getirmek amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde başlatılmıştı.