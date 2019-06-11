AŞTİ bayramda ne kadar yolcu ağırladı?

30 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında AŞTİ’ye giriş çıkış yapan otobüs sayısı ortalama 33 bin olurken, tesisi 2 milyon 750 bin vatandaş kullandı.

Ramazan Bayramı boyunca yolcu yoğunluğunu üst seviyelerde yaşandığı AŞTİ’de, günlük ortalama 150 bin yolcu taşındı. Resmi tatil olması sebebiyle ANFA Güvenlik personeline Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinin de takviye destek sağladığı AŞTİ’de, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yolcu sayısı ortalama 1 milyon 650 bine ulaştı. Yolcu trafiğinin yoğun yaşandığı AŞTİ’yi günlük kullanan vatandaş sayısı ortalama 250 bin olurken, toplam sayı 2 milyon 750 bine çıktı.

33 BİN OTOBÜS GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

150 güvenlik görevlisinin 24 saat boyunca günlük 3 vardiya şeklinde hizmet verdiği AŞTİ’de gingerlar da mobil olarak denetim gerçekleştirdi. 190 kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenen AŞTİ’de günlük otobüs giriş çıkış sayısı 3 bine, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında ise toplam 33 bin oldu.

BUGSAŞ Genel Müdürlüğü verilerine göre;

-GÜNLÜK OTOBÜS GİRİŞ ÇIKIŞ SAYISI (ortalama) : 3.000

-TOPLAM OTOBÜS GİRİŞ ÇIKIŞ SAYISI (ortalama) : 33.000

-TAŞINAN GÜNLÜK YOLCU SAYISI (ortalama) : 150.000

-TAŞINAN TOPLAM YOLCU SAYISI (ortalama) : 1.650,000

-TESİSİ KULLANAN GÜNLÜK VATANDAŞ SAYISI (ortalama) : 250.000

-TESİSİ KULLANAN TOPLAM VATANDAŞ SAYISI (ortalama) : 2.750,000