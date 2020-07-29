AŞTİ bu bayram sessiz

Her bayram arifesinde dolup taşan AŞTİ’de bu bayram koronavirüs nedeniyle sakinlik hâkim. AŞTİDER Başkanı Mustafa Özbakır, “Ankara’da kimse kalmadı gidenler de özel aracını tercih etti” dedi.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Termali(AŞTİ)’de her bayram arifesinde yaşanan yoğunluk bu bayramda yerini sakinliğe bıraktı. “Ankara’dan gidenler gitti bu bayram sakiniz” diyen Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİDER) Başkanı Mustafa Özbakır, “Koronadan dolayı az kapasiteli çalışmamıza rağmen vatandaş rahatça bilet bulabiliyor” dedi. Öte yandan maddi olarak esnafın zorlandığını belirten Özbakır Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 3 ay kira almama uygulamasını uzatmasını isteyeceklerini belirtti.

KİRA DESTEĞİNİN UZAMASINI İSTEYECEĞİZ

Pandemi sürecinde kira desteğinin esnafı rahatlattığını ve önümüzdeki aylar için de aynı desteği talep edeceklerini belirten Özbakır, "Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önceki dönemde 3 ay kira almayacağız dedi. Bizlere büyük faydası oldu. Belediye imkanları eğer el verirse başkanımız Mansur Yavaş’tan kira desteğini uzatmasını istiyoruz. Bu konuyu kendisine ileteceğiz. Bu hastalık bizim sektörümüze çok büyük zarar verdi. Halen toparlayamadık. Esnafımız ödemelerini yapmakta güçlük çekiyor. Kira konusunda belediyemizin bu olanaklarından yararlanmak istiyoruz. Bayramda umduğumuz kazancı da bulamayacağız" ifadelerine yer verdi.

GİDECEKLER ÖNCEDEN GİTTİ

Başkentte vatandaşın bayram öncesinde şehri boşalttığını ve daha çok özel aracı tercih ettiğini belirten Özbakır, “Ankara memur ve öğrenci şehridir. Bu yıl öğrenciler yok, memurlar da izinlerine çıktı kendi araçlarıyla gitti. Bu hastalıktan dolayı insanlar aileleriyle birlikte özel araçlarında gitmeyi daha çok tercih ettiler. Şu an normal bir talep var. Araçlarda koltuk sınırlaması olmasına karşın vatandaş biletini bulabiliyor. Bayram öncesi yoğunluğunu hissetmiyoruz. Biletlere zam yapılmadı eski fiyatlardan devam ediyor” diye konuştu.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA