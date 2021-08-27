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AŞTİ grafiti festivaline hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi bir yandan AŞTİ’ye daha modern ve konforlu bir görünüm kazandırmak amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da grafiti festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
AŞTİ grafiti festivaline hazırlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında birçok grafiti ve duvar sanatçısının buluşacağı festival, 28-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
28-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, duvar sanatçılarının grafiti çalışmalarının yanı sıra workshop, çeşitli etkinlikler, müzik dinletileri ve söyleşiler yer alacak.

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AŞTİ’NİN DUVARLARI SANATÇILARIN ESERLERİYLE RENKLENECEK

 Duvar sanatı alanında Türkiye’nin tanınan sanatçılarından; Brot, Cem Sonel, Devak, Karagözüktükaptan, Kidx ve Stak “Duvar Sanatı Festivali”nde AŞTİ’nin duvarlarını renklendirecek.
     

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