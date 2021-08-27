AŞTİ grafiti festivaline hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi bir yandan AŞTİ’ye daha modern ve konforlu bir görünüm kazandırmak amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da grafiti festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.