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AŞTİ, tepeden tırnağa yenileniyor

ABB tarafından yenileme çalışması başlatılan AŞTİ kompleksi, yepyeni bir çehreye kavuşturuluyor. AŞTİ'deki yenileme çalışmaları tam kapanma döneminde de hızla devam etti. 
AŞTİ, tepeden tırnağa yenileniyor

Türkiye’nin en büyük ve en eski otogarlarından olan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ), tepeden tırnağa yenileniyor. 

31 Mart 1995 tarihinde hizmet vermeye başlayan ve 26 yıldır neredeyse hiç yenilenme ve iyileştirme projesi geçirmeyen AŞTİ kompleksinde yenileme çalışmaları başladı. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen AŞTİ modern şekilde yenilenecek ve kapasitesi arttırılacak.

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MART 2022'DE TAMAMLANACAK
21 Ocak 2021'de yüklenici firma Özver İnşaat tarafından başlayan yenileme çalışmalarının 2022'nin Mart ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. AŞTİ kompleksi yenileme çalışması 30 milyon 687 bin TL artı KDV bedeline yapılacak.  Başkent’te 26 yıldır hizmet veren AŞTİ, baştan sona yapılacak yenileme ile yeni bir çehreye bürünecek. 

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TAM KAPANMADA ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI 
Koronavirüs kapsamında getirilen tam kapanma sürecinde AŞTİ kompleksindeki yenileme süreci de hızlandırıldı. Çalışanlar, AŞTİ'nin sessiz günlerini değerlendirerek çalışmalarına hız verdi. 

BAŞTAN SONA YENİLEME 
Proje kapsamında yollara zemin izolasyonu,  gelen yolcu katına asma tavan, buna zemin kaplaması, buhar kazanlarının doğal gaza dönüşümü, engelli asansörü, yangın tahliye projesi, kamera takip sistemi gibi birçok çalışma yapılacak. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİNDEN 
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) Türkiye'de inşa edilmiş en büyük otobüs terminallerinden biri olarak biliniyor. 1995 yılında hizmete girmiş AŞTİ’de birçok otobüs firması faaliyet gösteriyor. Yıllardır başka bir noktaya taşınması gündeme gelen AŞTİ’nin şu anki mevcut yerinde kalması kararlaştırıldı. Merkezi bir noktada olan AŞTİ özelikle kış günlerinde evsiz vatandaşların soğuktan korunduğu yer olarak da biliniyor. Esenboğa Havaalanı’na giden otobüsler de AŞTİ’den kalkmakta. Ankaray'ın AŞTİ istasyonuna bir tüp geçit ile bağlantısı da mevcut.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA 

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