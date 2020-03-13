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AŞTİ'de dönüş yoğunluğu

Koronayla mücadele kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler AŞTİ’ye akın etti. Otobüs firmaları bir anda artan talebe yetişmek için ek seferler koydu.
AŞTİ'de dönüş yoğunluğu

Koronayla mücadele kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler AŞTİ’ye akın etti. Otobüs firmaları bir anda artan talebe yetişmek için ek seferler koydu.
Türkiye’de ilk korona virüsünün tespit edildiğinin açıklanmasından sonra, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde korona virüsü toplantısının ardından tedbir kapsamında okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Üniversitelerin de tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler AŞTİ’ye akın etti. Pek çok öğrenci otobüslerde yer bulmakta zorlanırken otobüs firmaları talebe yetişmek için ek seferler koymaya başladı. 

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BİLET BULMAKTA ZORLANDILAR 
Yüzbinlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Başkent’te korona virüsüne tedbir amaçlı okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler memleketlerine gitmek için harekete geçti. Gecenin ilk saatlerinden itibaren AŞTİ’ye gitmeye başlayan öğrenciler gün boyu AŞTİ’de yoğunluğa neden oldu. Pek çok otobüs firması ek seferler koyarak talebi karşılamaya çalıştı.

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AİLEMİZİN YANINA DÖNÜYORUZ
Gazetemize konuşan öğrenciler, “Ailemle konuştum, okulların tatil olmasının ardından yanlarına gelmemi istediler. Onlar da tedirgin oldu. Şimdi otobüse binip Sivas’a gideceğim. İnternetten bilet bulamadık, buraya gelince sorarak bulabildim. Benim gibi bütün arkadaşlarım da memleketine dönüyor” ifadelerine yer verdi. 

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AŞTİ’DE ARALIKSIZ TEMİZLİK SÜRÜYOR
Öte yandan korona ile mücadele kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği AŞTİ’den dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. İnsanların sık sık elini sürdüğü noktalar, zeminler, firmaların önünde bulunan bankolar kısacası vatandaşların dokunduğu tüm noktalar temizleniyor. 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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