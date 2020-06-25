  • BIST 114.572
  • Altın 387,789
  • Dolar 6,8437
  • Euro 7,6728
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

AŞTİ'de milyonluk vurguna dava

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) faaliyet gösteren Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi yöneticisi 23 kişi hakkında ve 2 akaryakıt firması yetkilisi hakkında dava açıldı.
AŞTİ'de milyonluk vurguna dava

2017 yılına kadar kooperatifte yöneticilik yapan Dursun Canpolat’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde; kooperatifin faaliyet konusunun otogara gelen yolcuların ücretsiz biçimde şehir içi servis hizmetlerinin karşılanması olduğunu, söz konusu hizmetin mevcut servis araçlarıyla sağlandığını, bu hizmetin sağlanması için gerekli olan giderlerin otogara giriş yapan her otobüsten alınan 20 lira ücret ile kooperatifin işletmeciliğini üstlendiği AŞTİ içindeki kafe ve restoran gelirlerinden sağlandığını belirtti. Dilekçede, giderler düşüldükten sonra arta kalan paranın kooperatif üyeleri arasında eşit şekilde dağıtıldığı; ancak 2014 yılından sonra kooperatif üyelerine para dağıtılmadığı, giderlerin olduğundan fazla gösterilerek, kooperatifin zarara uğratıldığı ve bazı yöneticilerin zimmetine para geçirdiği iddia edildi.

'ARAÇLARIN YAPTIĞI MESAFEYE GÖRE YÜZDE 50 FAZLA FATURA KESİLDİ'

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı İsa Kaya tarafından 2’si akaryakıt firması yetkilisi, 23’ü kooperatif yöneticisi 25 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre; 5 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında servis araçlarının kaydettiği mesafeye göre yüzde 50 daha fazla yakıt masrafı gösterildi ve 5 milyon 299 bin lira fatura kesildi. Yine aynı dönemde bir akaryakıt firması adına farklı zamanlarda 1 milyon 413 bin lira yakıt, başka bir firma adına toplam 336 bin 163 lira yemek, 284 bin 600 lira seyahat ve konaklama, 1 milyon 463 lira yağ ve yedek parça, 34 bin lira giyim faturası kesildi. Bilirkişi raporunda, yapılan harcamaların kooperatifin ortak amacına uygun harcamalar olmadığı tespiti de yer aldı.  

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, yapılan harcamalarda usulsüzlük bulunmadığını, bazı harcamaların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kamunun talepleri doğrultusunda yapıldığını iddia ettiler. Ancak iddianamede, şüphelilerin ifadelerini doğrulayacak herhangi bir delil ve kooperatif kararı olmadığı vurgulandı.

'FİRMANIN ASIL GAYESİ SAHTE FATURA SATMAK'

Fatura kesilen firma sorumlusu 2 şüphelinin de suçlamaları kabul etmedikleri; ancak adı geçen akaryakıt firmasının lisansının 2016 tarihinde iptal edildiği anlatıldı. Yine iddianamede, firmanın akaryakıt satışına ilişkin faturada yer alan akaryakıt miktarını karşılayacak büyüklükte satış ve dolum hareketlerinin olmadığı tespitine yer verildi. Ayrıca şirket hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda, şirketin düzenlenen faturalardaki işleri yapabilecek araç, makine ve teçhizata sahip olmadığı, asıl gayesinin sahte fatura satmak olduğunun belirlendiği bilgisi yer aldı.  

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede kooperatif yönetim kurulu üyesi E.A., M.C., İ.D., M.Ü., M.Ö., K.M., A.A., Z.Ç., A.Ö., A.A., Ü.A., Ş.D., F.D., Y.Ç., K.Ç., K.T., N.Ç. ve A.Ç'nin, 'zimmet' suçundan 5 yıldan 12 yıla, kooperatifin denetim kurulu üyeleri B.A., A.A., M.K., A.K. ve R.M'in, 'denetim görevini ihmal ederek zimmet ve irtikaba neden olmak' suçundan 3 aydan 3 yıla, akaryakıt firması yetkisi şüpheliler Y.K. ve Ş.Ü'nün de 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi. 25 şüpheli, iddianameyi kabul eden Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.  

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş yerlerinde Kovid-19'dan sorumlu personel görevlendirilecek25 Haziran 2020 Perşembe 13:10
  • Savunma Sanayii Başkanı Demir: 57'nci ATAK helikopteri teslim edildi25 Haziran 2020 Perşembe 13:01
  • Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılması soruşturmasında bir tutuklama25 Haziran 2020 Perşembe 12:40
  • Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Europol raporundaki PKK atıflarına ilişkin açıklama25 Haziran 2020 Perşembe 12:39
  • Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı25 Haziran 2020 Perşembe 12:33
  • Bakan Soylu dev rakamı açıkladı!25 Haziran 2020 Perşembe 12:33
  • Kore Savaşı'nın 70'inci yılında Güney Kore-Türkiye ilişkileri güçlenmeye devam ediyor25 Haziran 2020 Perşembe 11:44
  • Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor: 5 terörist daha öldürüldü25 Haziran 2020 Perşembe 11:42
  • RTÜK, yayıncıların gönderecekleri iki evrak için 3 ay erteledi25 Haziran 2020 Perşembe 11:34
  • Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı25 Haziran 2020 Perşembe 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti