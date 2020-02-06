AŞTİ’de ücretsiz tuvaletlerin yerini gösteren tabelalar artacak

AŞTİ’de ücretsiz tuvaletleri vatandaşın bulmakta güçlük çektiğine dikkat çektiğimiz haberimiz yankı buldu. Büyükşehir, gazetemize gönderdiği cevapta AŞTİ’de ilave tabelalar asılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından AŞTİ’de yaklaşık 1 buçuk yıl önce ücretsiz hale getirilen belediyeye ait tuvaletleri vatandaşların bulamadığı şeklindeki haberimiz ses getirdi. 25 Ocak tarihli sayımızda ‘ÜCRETSİZLER NEREDE?’ manşetiyle duyurduğumuz haberimizde vatandaşların AŞTİ’de ücretsiz tuvaletleri bulamadığı, yönlendirici tabelaların ücretli tuvaletleri gösterdiğine yönelik haberimizin ardından Büyükşehir’den gazetemize cevap geldi. Gelen cevapta uygun görülebilecek yerlere yeni tabelaların asılması için çalışma başlattıkları belirtildi.

HABERİMİZ SES GETİRDİ

‘ÜCRETSİZLER NEREDE?’ manşetiyle 25 Ocak’ta yayımladığımız AŞTİ’de bulunan ücretsiz tuvaletlerin vatandaşlar tarafından bulunamadığına, yönlendirici tabelaların olmadığına, olanların ise ücretlileri gösterdiğine dikkat çekmiştik. Pek çok vatandaş böyle bir hizmetten haberinin olmadığını belirtmiş, bilenler ise tesadüfen karşılarına çıktığını, ücretsiz tuvaletleri gösteren yönlendirici tabelaları göremediklerini söylemişti.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

BUGSAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri haberimizin ardından gerekli incelemeleri yaptıklarını belirtirken ücretsiz tuvalet tabelaların bulunduğunu ancak yenilerinin eklenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Yetkililer gazetemize gönderdikleri cevapta şu ifadelere yer verdi:

“Ücretsiz tuvaletler ile ilgili AŞTİ tesisimizde vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş-çıkış sağladığı tüp geçit ana lokasyonunun bulunduğu ana koridorlarda yönlendirme tabelaları bulunmakta olup; danışma bürolarımızda ve tesisimizin farkı noktalarında görevli personelimiz tarafından ücretsiz tuvaletler ile ilgili yönlendirme sağlanmaktadır. AŞTİ tesisimizde meydana gelen yeni hizmet alanlarına göre bilgilendirmeler, her zaman yönlendirme ve tabela sistemine yansıtılmıştır. Faaliyet alanlarının artması sonucu yönlendirme tabelalarına yönelik çözümler çerçevesinde uygun olabilecek noktalara ilave yönlendirme bilgi eklemesi hususunda tabela sisteminin tamamen güncellenmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.”

YASAYA UYGUN

BUGSAŞ ekipleri görünürdeki tabelaların genellikle ücretli tuvaletlere yönlendirdiği eleştirisine ise herhangi bir yasal sorun yoktur diyerek, “İşletmemiz bünyesinde bulunan ücretli tuvaletlerin fiyat tarifeleri belediyelerce belirlenmemektedir. Söz konusu fiyat tarifesini, 5362 saylı Esnaf Kanun’un 62. maddesi gereği esnafların bağlı bulunduğu odalar belirlenmekte olup; yürürlükteki fiyat tarifesi de 26.05.2017 tarih ve 10/3 sayılı karara göre belirlenmiştir. Ayrıca işletmemiz bünyesinde ücretli hizmet veren tuvalet işletmecilerin kendi faaliyet alanları ile ilgili kriterleri, mevzuata uygun ve yetkili kurumlardan izin alarak tabela sistemine yansıtmaları ile ilgili yasal bir engel bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verdi.

ERKAL ERDOĞAN//İLKSAYFA

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