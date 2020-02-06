  • BIST 122.284
  • Altın 301,572
  • Dolar 5,9854
  • Euro 6,5707
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 1 °C
»

AŞTİ’de ücretsiz tuvaletlerin yerini gösteren tabelalar artacak

AŞTİ’de ücretsiz tuvaletleri vatandaşın bulmakta güçlük çektiğine dikkat çektiğimiz haberimiz yankı buldu. Büyükşehir, gazetemize gönderdiği cevapta AŞTİ’de ilave tabelalar asılması için çalışma başlattıklarını bildirdi. 
AŞTİ’de ücretsiz tuvaletlerin yerini gösteren tabelalar artacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından AŞTİ’de yaklaşık 1 buçuk yıl önce ücretsiz hale getirilen belediyeye ait tuvaletleri vatandaşların bulamadığı şeklindeki haberimiz ses getirdi. 25 Ocak tarihli sayımızda ‘ÜCRETSİZLER NEREDE?’ manşetiyle duyurduğumuz haberimizde vatandaşların AŞTİ’de ücretsiz tuvaletleri bulamadığı, yönlendirici tabelaların ücretli tuvaletleri gösterdiğine yönelik haberimizin ardından Büyükşehir’den gazetemize cevap geldi. Gelen cevapta uygun görülebilecek yerlere yeni tabelaların asılması için çalışma başlattıkları belirtildi. 

HABERİMİZ SES GETİRDİ

‘ÜCRETSİZLER NEREDE?’ manşetiyle 25 Ocak’ta yayımladığımız AŞTİ’de bulunan ücretsiz tuvaletlerin vatandaşlar tarafından bulunamadığına, yönlendirici tabelaların olmadığına, olanların ise ücretlileri gösterdiğine dikkat çekmiştik. Pek çok vatandaş böyle bir hizmetten haberinin olmadığını belirtmiş, bilenler ise tesadüfen karşılarına çıktığını, ücretsiz tuvaletleri gösteren yönlendirici tabelaları göremediklerini söylemişti.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

BUGSAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri haberimizin ardından gerekli incelemeleri yaptıklarını belirtirken ücretsiz tuvalet tabelaların bulunduğunu ancak yenilerinin eklenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Yetkililer gazetemize gönderdikleri cevapta şu ifadelere yer verdi:

“Ücretsiz tuvaletler ile ilgili AŞTİ tesisimizde vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş-çıkış sağladığı tüp geçit ana lokasyonunun bulunduğu ana koridorlarda yönlendirme tabelaları bulunmakta olup; danışma bürolarımızda ve tesisimizin farkı noktalarında görevli personelimiz tarafından ücretsiz tuvaletler ile ilgili yönlendirme sağlanmaktadır. AŞTİ tesisimizde meydana gelen yeni hizmet alanlarına göre bilgilendirmeler, her zaman yönlendirme ve tabela sistemine yansıtılmıştır. Faaliyet alanlarının artması sonucu yönlendirme tabelalarına yönelik çözümler çerçevesinde uygun olabilecek noktalara ilave yönlendirme bilgi eklemesi hususunda tabela sisteminin tamamen güncellenmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.”  

YASAYA UYGUN

BUGSAŞ ekipleri görünürdeki tabelaların genellikle ücretli tuvaletlere yönlendirdiği eleştirisine ise herhangi bir yasal sorun yoktur diyerek, “İşletmemiz bünyesinde bulunan ücretli tuvaletlerin fiyat tarifeleri belediyelerce belirlenmemektedir. Söz konusu fiyat tarifesini, 5362 saylı Esnaf Kanun’un 62. maddesi gereği esnafların bağlı bulunduğu odalar belirlenmekte olup; yürürlükteki fiyat tarifesi de 26.05.2017 tarih ve 10/3 sayılı karara göre belirlenmiştir. Ayrıca işletmemiz bünyesinde ücretli hizmet veren tuvalet işletmecilerin kendi faaliyet alanları ile ilgili kriterleri, mevzuata uygun ve yetkili kurumlardan izin alarak tabela sistemine yansıtmaları ile ilgili yasal bir engel bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verdi. 

ERKAL ERDOĞAN//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Hatay arası kaç km? İstanbul Hatay arası kaç saat? İstanbul Hatay Yol Tarifi, İstanbul Hatay Otobüs Bileti Fiyatları...06 Şubat 2020 Perşembe 10:57
  • İstanbul Hakkari arası kaç km? İstanbul Hakkari arası kaç saat? İstanbul Hakkari Yol Tarifi...06 Şubat 2020 Perşembe 10:46
  • İstanbul Gümüşhane arası kaç km? İstanbul Gümüşhane arası kaç saat? İstanbul Gümüşhane Yol Tarifi, İstanbul Gümüşhane Otobüs Bileti Fiyatları...06 Şubat 2020 Perşembe 10:38
  • Bir zamanlar Rüzgârlı Sokak06 Şubat 2020 Perşembe 10:34
  • "Camiler de depreme hazır hale getirilsin"06 Şubat 2020 Perşembe 00:20
  • Pazar Üstü Ali Balcı Camisi’nde şüpheli yangın!06 Şubat 2020 Perşembe 00:15
  • Hamamarkası’nda yeni ile eski evler bir arada06 Şubat 2020 Perşembe 00:10
  • Mamak Abdülhakhamit Caddesi’nde aydınlatma yetersiz05 Şubat 2020 Çarşamba 00:20
  • MEYAD Başkanı İsmail Akgün: Siz de mobbinge uğruyor olabilirsiniz05 Şubat 2020 Çarşamba 00:15
  • Toplu taşıma araçlarındaki hijyen endişesi05 Şubat 2020 Çarşamba 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti