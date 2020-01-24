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AŞTİ'deki ücretsiz tuvaletler nerede?

AŞTİ’de hizmet veren ücretsiz tuvaletleri bulmak neredeyse imkansız. Çoğu vatandaşın böyle bir hizmet olduğundan haberi olmazken ücretli tuvaletler ise hemen her köşe başında tabelalarıyla kendini gösteriyor. 
AŞTİ'deki ücretsiz tuvaletler nerede?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından AŞTİ’de yaklaşık 1 buçuk yıl önce ücretsiz hale getirilen belediyeye ait tuvaletlerden misafirler ücretsiz şekilde yararlanabiliyor. Ancak vatandaşlardan gelen, “Bu tuvaletleri bulmak neredeyse imkansız” şikayetleri üzerine gazete olarak durumu yerinde incelemek üzere AŞTİ’ye gittik. Objektiflerimize de yansıyan karelerde bu tuvaletleri bulmak neredeyse bir labirenti çözmek gibi. Hatta birçok vatandaşın böyle bir hizmetten haberi dahi yok. Koridorlarda bulunan WC tabelalarını ise takip ettiğinizde hepsi ücretli tuvaletlere çıkıyor. 

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ÜCRETLİLER KENDİNİ BELLİ EDİYOR

AŞTİ’den objektiflerimize de yansıyan görüntülerde WC tabelaları yok değil. Ancak peşine düştüğümüz bu tabelaların sonunda hep ücretli tuvaletler karşımıza çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait ücretsiz tuvaletleri gösteren hiçbir tabela gözünüze çarpmıyor.

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BÖYLE BİR HİZMETTEN HABERİ OLMAYAN VAR 

2018 yılının Eylül ayında ücretsiz hale getirilen bu tuvaletler vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Yine AŞTİ’nin yanı sıra Kızılay Metro Durağı’nda da belediyeye ait tuvalet ücretsiz hale getirilmişti. Bu kararların alınmasının ardından üzerinde 1,5 sene geçti. Ancak şu an AŞTİ’de ücretsiz tuvaletleri vatandaşların bulabilmesi neredeyse imkansız. Çoğu vatandaşın böyle bir hizmetten haberi dahi yok. 

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BU TUVALETLERİ GÖSTEREN TABELALAR YERLEŞTİRİLSİN

Konuyla ilgili AŞTİ’de fikrini sorduğumuz vatandaşlar ise daha önce böyle bir hizmeti duyduklarını ancak tuvaletlerini yerini bilmediklerini ifade ederek, “Geçen sene böyle bir haber okumuştum. Devamlı AŞTİ’yi kullanan birisi olarak birkaç kez bu tuvaletleri kullandım. Ancak bulmak epey zor olmuştu. Buradaki büfelere sordum” dedi. 

Bir başka vatandaş ise böyle bir hizmetin olduğunu bilmediğini ve sorumuz üzerine öğrendiğini ifade ederek, “İlk defa sizden duyuyorum. Belediyeye ait ücretsiz tuvaletleri gösteren tabelalar insanların görebileceği yerlere koyulabilir. Bir kişi için 1,50 lira cüzi bir miktar gibi görünse de aile ile yolculuk yaptıklarını düşününce bunların hepsi masraf oluyor” ifadelerine yer verdi. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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