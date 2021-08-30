AŞTİ’nin kapıları sanatçılara açıldı

AŞTİ grafiti festivaline ev sahipliği yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen festival birçok grafiti ve duvar sanatçısı ile Başkentlileri bir araya getirdi.

Festival sayesinde AŞTİ’ye güzel bir görünüm kazandırdıklarını belirten BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başkanımız Mansur Yavaş’ın Ankara’yı kültür ve sanatın başkenti yapacağız düşüncesini hayata geçirmek için Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Hem Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında AŞTİ’deki Konya yoluna bakan duvarı grafitilerle donattık. Festivali; Ankara Reklamcılar Derneği, Ankara Açıkhava Endüstriyel Reklamcılar Derneği ve akademisyen hocalarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu eserlerin AŞTİ’ye hem güzel bir görsellik katacağını hem de sanatsal bir dokunuşu otogar kültürü ile entegre edebileceğimizi düşünüyorum.”

“KENTİN GİRİŞ KAPISI AŞTİ KENTİN VİZYONU VE VİTRİNİDİR”

Başkent’in kültür ve sanatsal yanlarını ortaya çıkarmak için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, “Yaratıcı kültür endüstrisinin Ankara’da kent iklimine etkisini bugün burada görüyoruz. Ankara’nın giriş kapısı AŞTİ’yi kültür sanattan uzak bir yer olarak zannedersiniz ama kentlerin giriş kapıları o kentin vizyonu, vitrinidir ve tüm güzellikleri göreceğiniz ilk sahnedir. Yıllar önce sokakta grafiti sanatçısı görünce kriminal muamele yaptığımız bir iklimden başımızın üstünde tuttuğumuz bir iklime geldik. Sanata dair bütün emekleri kutsayan ve bunları toplumla buluşturmaya çalışan yönetim anlayışını kentimizde yaygınlaştırıyoruz” dedi.

Sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden duvar sanatı sanatçıları da düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Aybars Yücel (Devak): “AŞTİ’de bulunmak benim için ayrı bir ifade ediyor. Burada çok anılarım var ve duvar boyamak benim için büyük bir keyif. Kamusal bir alanda Büyükşehir Belediyesinin böyle bir festival düzenlemesi sevindirici bir haber.”

-Stak: “AŞTİ’de duvar boyama festivaline geldik ben üç boyutlu boyama işleri yapıyorum. Ankara Kedisi ve Anadolu Medeniyetler Müzesinin resmini çizdim. Eğlenceli ve keyifli bir gün geçiyoruz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.’’

-Tuğçe Doğu: ‘‘Ankara’nın simgelerinden olan AŞTİ’de duvar boyama etkinliği olması ve renkli görüntülerin yaşanması inanılmaz hatta harika bir olay. Türkiye’de maalesef sokak sanatına çok fazla önem verilmediğini ve sanatçıların desteklenmediğini düşünmüyorum. Büyükşehir Belediyesine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim.’’

-Cem Sonel: ‘‘AŞTİ’de gerçekleşen etkinlik çok keyifli geçti. Eskişehir’den gelen 2 sanatçı ve 6 arkadaşımızla birlikte yaklaşık 1 haftadır AŞTİ’nin duvarlarını boyamak için büyük bir mücadele verdik. Ankara’nın bir süredir hatırlayamadığı simgeler üzerinde ilerlemek istedik. Ben de Ankara’nın hatta Anadolu’nun eski motiflerinden HİTİT’i ve Atakule’yi resmetmek istedim. Umarım davetliler de çalışmalarımızı beğenir ve keyif alır.’’

-SART: ‘‘Grafiti uzun süre boyunca anlaşılamayan bir daldı ve biz grafiticiler olarak bunun çok sıkıntısını çektik. Ankara’da grafiti sanatının kabul edilir bir hal alması ve bu tarz imkanların sağlanması güzel bir gelişme.’’

Hafta sonu düzenlenen ve iki gün süren “Duvar Sanatı Festivali’nde kent tarihine ilişkin yapılan çeşitli söyleşilerin yanı sıra Ankara Balkan Bando Ekibi ile Sound of Ladies’in müzik ziyafeti vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.