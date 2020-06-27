ASTOP'tan Üstün Hizmet ve Başarı Beratı

Ankara Kent Konseyi Başkanı H. İbrahim Yılmaz'a ASTOP tarafından "Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü" verildi. Törende konuşan Yılmaz, "Bu kentin huzurlu olması için çalışıyoruz" dedi.

Ankara Kent Konseyi ( AKK ) Başkanı ve Ankara Ticaret Odası ( ATO ) Başkan Yardımcısı H.İbrahim Yılmaz’a Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ( ASTOP ) tarafından " Üstün Hizmet ve Başarı Beratı " verildi.

Konseyin bahçesinde düzenlenen tören, koronavirus salgını nedeniyle sınırlı sayıdaki bir katılımla düzenlendi. Törende

fiziksel mesafe kuralına uyulması için sadece ASTOP yönetimi ile AKK yürütme kurulu üyeleri, meclis ve çalışma grubu sözcüleri katıldı.

ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ

Törende ödüle layık görülen AKK Başkanı Yılmaz , yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yerel seçimlerden sonra

başlangıçta 240, şimdiyse 489 kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütünün katılımıyla yeni oluşmuş olan

bir organizasyonun yürümeye başladığı süreci yaşıyoruz. Burada ortak akılla hareket ediyoruz ve sivil

toplum camiasındaki büyüklerimizden öğrendiklerimizi uygulamaya çalışıyoruz. İdeolojilerimizi

yeterince kavga ettirdik ama bu kentin geleceği için konuşma fırsatımız olmadı.

Şimdi dövüşmeye bir müddet ara verip bu kentin geleceği için, huzurlu bir kent olması için çalışıyoruz.

19 çalışma grubu, 3 meclisimizle 489 üyesiyle Ankara Kent Konseyi 1 yıldır kentin gündemine kentin

sorunlarını getirmeye çalışıyor. Bunu yaparken ortak akıl kırmızı çizgimiz. Pandemi sürecinde bu

kentin dayanışmaya ihtiyacı olduğunu tekrar gördük. Çok parası olanla az parası olanın bu süreçte

aynı hayati riski olduğunu gördük. Biz bu kentte bugüne kadar aynı masada oturma fırsatı

yakalayamamış, birbirine önyargılı kesimleri bu kentin geleceği için aynı masaya oturtma başarısını

gösterdik. İnsanlar birbirlerini çok sevdiler, önyargılarını yıktılar, kamplaşmadan uzaklaştılar.”

Osman Akdoğan/İlksayfa