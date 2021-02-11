  • BIST 1.553
  • Altın 416,915
  • Dolar 7,0327
  • Euro 8,5315
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections'a konuk olacak

The Mars Generation Başkanı ve astronot adayı Abigail Harrison, TRT World Forum tarafından düzenlenen "Reflections" söyleşi serisinin bugünkü konuğu olacak.
'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections'a konuk olacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT World Forum tarafından geçen yıl "Reflections" adı altında başlatılan, kültür, sanat, toplum, sosyal bilimler gibi birçok farklı konuda çevrim içi olarak düzenlenen söyleşi serisi yeni başlıklarla devam ediyor.

Söyleşi serisinin ilk oturumu, "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" kapsamında bugün gerçekleştirilecek.

"Bilimde Kadınlar: Sınırları Aşmak" başlığıyla düzenlenecek söyleşinin konuğu ise uzay biliminde geleceğe ilham olmayı hedefleyen, "Astronot Abby" olarak da bilinen The Mars Generation Başkanı ve astronot adayı Abigail Harrison olacak.

Bugün saat 16.00'da canlı yayınlanacak söyleşi, TRT World Forum'un "@trtwordlforum" adlı Instagram hesabından takip edilebilecek.

TRT World Forum "Reflections" 2021 söyleşilerinde değerli isimler ağırlanmaya devam edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: İstiyoruz ki kadınlarımızın; bilimde, sanatta, eğitimde, sporda nerelere geldiğinden konuşalım11 Şubat 2021 Perşembe 14:33
  • 'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections'a konuk olacak11 Şubat 2021 Perşembe 14:08
  • Akar: TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir11 Şubat 2021 Perşembe 13:58
  • AMAN-2021 deniz tatbikatı, Pakistan'ın ev sahipliğinde başlıyor11 Şubat 2021 Perşembe 13:44
  • Van'da donan sazlıklar balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu11 Şubat 2021 Perşembe 13:43
  • Kış 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı11 Şubat 2021 Perşembe 13:42
  • Büyü başına 4 bin 500 TL almışlar11 Şubat 2021 Perşembe 13:35
  • Karabağ zaferi kahramanları Mehmetçik ile tatbikat yapmanın gururunu yaşıyor11 Şubat 2021 Perşembe 13:12
  • Yakınlarından haber alamayan Uygur Türkleri yaşadıklarını anlattı11 Şubat 2021 Perşembe 13:11
  • Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem11 Şubat 2021 Perşembe 13:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti