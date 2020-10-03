  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Astsubay Çavuş, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Çavuş Ayhan Gül (22), hayatını kaybetti.
Astsubay Çavuş, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Olay, sabah saatlerinde Osmaniye-Adana E-90 TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Ayhan Gül (22) yönetimindeki 42 CFD 01 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’nda Topçu Astsubay Çavuş olarak görev yaptığı belirtilen Ayhan Gül’ün cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vefat eden eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de tören03 Ekim 2020 Cumartesi 13:06
  • Üniversiteden Ermenistan’a kınama03 Ekim 2020 Cumartesi 11:48
  • Başakşehir’in ‘İlk Gençlik Merkezi’ yükseliyor03 Ekim 2020 Cumartesi 11:35
  • MSB: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi03 Ekim 2020 Cumartesi 11:33
  • Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı03 Ekim 2020 Cumartesi 09:30
  • Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi03 Ekim 2020 Cumartesi 09:29
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon03 Ekim 2020 Cumartesi 09:29
  • Başkentte 'huzur' operasyonu03 Ekim 2020 Cumartesi 09:26
  • Kanuni sondaj gemisi, 2021'de Karadeniz'de Fatih'le petrol ve doğal gaz arayacak03 Ekim 2020 Cumartesi 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Ekim 2020 Cumartesi 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti