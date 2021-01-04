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Asuman Şanal atölyeyi evine kurdu

Altındağlı Asuman Şanal, evine kurduğu triko atölyesi ile ürettiği oyuncaklar sayesinde ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Asuman Şanal atölyeyi evine kurdu

Altındağ Belediyesi Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde başladığı trikotaj kursu sayesinde 2 çocuk annesi Asuman Hanım, şimdi evinde kurduğu atölyesi sayesinde kendi işinin patronu oldu. Altındağ’ın girişimci kadınları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Şanal, “Triko kazak, yelek ve hırka örmeyi öğrenerek başladığım bu kursta, bu kadar hızlı ve güzel yol alabildiğim için çok mutluyum. Bu kursta bana emek veren değerli hocalarıma, Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ne, bizlere cesaret veren başkanımız Sayın Asım Balcı’ya ve Altın Eller Kadın Kooperatifi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

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KUZULAR BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Asuman Şanal’ın trikotaj atölyesinde ördüğü triko oyuncaklar içinde en çok birbirinden sevimli kuzular ilgi çekiyor. Oyuncak örmenin kendisini daha çok mutlu ettiğini söyleyen Şanal “İlk olarak sadece kazak, hırka, yelek gibi ürünler örüyordum. İşimde ilerledikçe ve el becerimi geliştirdikçe yeni şeyler denemeye başladım. Şimdi çocukların çok sevdiği çizgi film karakterlerinin ve çeşitli hayvanların örgü oyuncaklarını yapıyorum. En çok ilgiyi ise kuzular görüyor. Yumuşak dokusu ve sevimli görünüşleriyle kuzularım çok beğeniliyor. Kuzularım özellikle çocukların favorisi…” dedi.

EVİNİ ATÖLYE YAPTI

Pandemi sürecinde evinde kurduğu atölyede çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını belirten Şanal “Evim benim iş yerim oldu. Kendi çapımda küçük ama arı gibi çalışan bir atölyem var. Evimde çalışıyor, ördüğüm oyuncakları ve diğer ürünleri hem kendi imkanlarımla hem de Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla satışa sunuyorum. Kooperatifimizin de katkıları çok büyük…” ifadelerini kullandı.

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“ALTIN KADINLARIMIZ ÇOK BECERİKLİ...”

Altındağlı kadınların, kurslar sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı kadınlarımız çok becerikli... Pek çok alanda ortaya koydukları yeteneklerini kazanca dönüştürmek için desteğe ihtiyaçları vardı. Biz de kendilerini bu konuda desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü el emeği bizim için çok değerli... Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Asuman Hanım’ı da girişimciliği ve yaratıcılığından dolayı tebrik ediyorum. Ördüğü tüm eserler, özellikle de oyuncaklar gerçekten çok sevimli… Ellerine ve emeklerine sağlık...” dedi.

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