  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Aşure Günü için yapılan alışverişlerde yüzde 40’lık artış

Pandemi sürecinde birçok gıda ürünü internetten alınmaya başlanırken Aşure Günü’nde de benzer bir durum yaşandı. Vatandaş kuru üzüm, fındık, fıstık, kayısı gibi birçok ürün için e-ticarete yöneldi.
Aşure Günü için yapılan alışverişlerde yüzde 40’lık artış

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Alışveriş alışkanlıkları pandemi süreciyle birlikte büyük bir değişime uğradı. Bunları bayram alışverişlerinde ve dini özel günlerde net bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz senelere göre Aşure Günü nedeniyle yapılan alışverişlerde yüzde 40’lara varan artışlar görüyoruz” dedi.

TÜRK ÇİFTÇİSİNİN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP

18 Ağustos’taki Aşure Günü öncesinde aşure malzemelerine yoğun bir talep olduğunu aktaran Çevikoğlu, “Bu hafta da alışverişlerin süreceğini görüyoruz. Platformumuzun verilerine baktığımızda aşure yapımına yönelik hazırladığımız paketler daha çok tercih ediliyor. İnsanımız, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yani çiftçimizin el emeği göz nuru ürünlerini bu pakette bulabiliyor” ifadelerini kullandı.

220820210957400429993.jpg
HAZIR AŞURE PAKETLERİ DE İLGİ GÖRÜYOR

Bu dönemde en çok rağbet gören ürünlere de değinen Çevikoğlu, “Kuru incir, kuru üzüm, ceviz içi, tarçın, kuş üzümü, fındık, aşurelik buğday, nohut, fasulye, toz şeker gibi ürünler başı çekiyor. Bunların yanı sıra hazır paket aşurelere de ilgi var” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İthal edilen beyaz eşyalar artık enerji verimliliği açısından da denetlenecek21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:25
  • Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:24
  • Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılara BAGİS cihazı desteğinin süresini uzattı21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:23
  • Bingöl'de verimsiz toprağa can veren aspir, üreticiye alternatif gelir olacak21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:23
  • THY eylülde yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:14
  • SSB Başkanı Demir'den TF-2000 ihale duyurusu20 Ağustos 2021 Cuma 15:52
  • GÜBRETAŞ'ın konsolide net satış geliri 3,9 milyar lira oldu20 Ağustos 2021 Cuma 13:34
  • 'Doğanın sarı gelini' ayçiçeğinde hasat başladı20 Ağustos 2021 Cuma 12:19
  • Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması20 Ağustos 2021 Cuma 11:28
  • Miilux OY’a yerli üretim ödülü20 Ağustos 2021 Cuma 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti