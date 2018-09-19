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Aşure günü ne zaman? Aşure günü oruç tutulur mu?

Muharrem ayı içerisindeyiz ve vatandaşlar “Aşure gecesi ne zaman, aşure günü hangi gün? Aşure günü oruç tutulur mu, Muharrem ayının ayrıcalığı nedir” sorularının cevabını arıyor.
Aşure günü ne zaman? Aşure günü oruç tutulur mu?

Muharrem ayı içerisindeyiz ve vatandaşlar “Aşure gecesi ne zaman, aşure günü hangi gün? Aşure günü oruç tutulur mu” sorularının cevabını arıyor. 

Diyanet’in aktardığı bilgilere göre, kameri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı içerisindeyiz ve Aşure gecesi Muharrem ayının 9. gününü 10. güne bağlayan gecedir. 

Aşure günü ise Muharrem ayının 10. günüdür

Miladi takvime göre ise, Aşure gecesi 17 Ağustos gecesi; Aşure günü ise 18 Ağustos günüdür. 

Peki Aşure gününde oruç tutulur mu?

Öncelikle Muharrem ayının önemi ve ayrıcalığı konusunda bilgi vermeye çalışalım:

Muharrem ayının ayrıcalığı nedir?

Diyanet’in aktardığı bilgilere göre “Haram aylar” içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. 
Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilâhî feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır.

“Muharrem” adından da anlaşılacağı üzere, “muharrem” sözcüğü, “haram kılınmış”, “hürmete layık” anlamlarına gelmektedir. Kısacası “haram aylar” uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. 
Muharrem ayı, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir.

Bu özel uygulama, şüphesiz Muharrem ayına atfedilen önemin bir yansıması olarak düşünülmelidir. 

Muharrem Ayını önemli kılan özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz: 

Hicri Yılbaşı 

Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, kameri yılda -güneşin değil- ayın hareketleri esas alınmaktadır. Hicrî tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)' in Mekke'den Medine'ye göç edişi ile başlar. Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi Hz. Ömer devrinde olmuştur. Onun devrine gelinceye kadar, Araplar, düzenli bir tarih belirleme sistemine sahip değillerdi. Fil vakası gibi önemli olayları kıstas olarak benimsemişlerdi. Hz. Ömer devrinde, Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yıl (Miladi 622) İslami takvimin başlangıç yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edildi.

Aşûre Günü (On Muharrem)

Bilindiği üzere Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiğinde orada Arap halkla birlikte yaşayan Yahudiler vardı. İşte bu Yahudiler, Hz. Musa ile İsrail oğullarının, Firavunun zulmünden Aşûre günü kurtulduğunu söyleyen Yahudileri Hz. Peygamber yalanlamamış ve hatta bu yönde olumlu bir tavır sergilemiştir. Bunun yanı sıra tüm Samî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre günü, Cahiliyye Araplarınca da önemli kabul edilmiştir. Hatta Resûl-i Ekrem’in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu günde oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur.6 İbni Abbas’ın şöyle değdiği rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde Yahudilerin Aşûre günü oruç tuttuklarını gördü. “Bu nedir?” diye sordu. “Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah’ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa’nın oruç tuttuğu gündür” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) “Ben Musa’ya sizden daha layığım” buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti.” 

Aşure günü oruç tutulur mu sorusunun cevabı ise şöyle:

18 Ağustos Çarşamba günü idrak edeceğimiz Muharrem ayının onuncu günü, Âşûrâ günüdür. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Âşûrâ günü tutulan orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan ümit ediyorum” buyurmuş, Âşûrâ gününe, Muharrem’in dokuzuncu veya on birinci gününü de ekleyerek iki gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. 

Yine Peygamber Efendimiz “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur” buyurmuştur.

Gazeteilksayfa.com


 

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