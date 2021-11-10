  • BIST 1.615,640
  • Altın 571,65
  • Dolar 9,7776
  • Euro 11,3260
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Asya'da tehlikeli gerilim: Füze ateşlediler!

Japonya, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de "iki değil bir balistik füze fırlattığını", diğer unsurun "insan yapımı obje" olduğunu bildirdi.
Asya'da tehlikeli gerilim: Füze ateşlediler!

Asya'da Kuzey Kore gerilimi devam ediyor. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin verilerin gözden geçirildiği ve 19 Ekim'de radara yakalanan iki unsurun "balistik füze gibi algılandığı" aktarıldı.

BALİSTİK FÜZE FIRLATILDIĞINI SAPTADIK

Açıklamada, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de "iki değil bir balistik füze fırlattığı"nın saptandığı ve saptanan diğer unsurun ise "insan yapımı obje olduğunun" sonradan farkına varıldığı vurgulandı.

Hatalı hesaplama yapıldığı kabul edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de bir balistik füze fırlattığının teyit edildiği bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 19 Ekim'de Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıklamış, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirmişti.

Denemeleri "oldukça talihsiz" olarak niteleyen Kişida, Kuzey Kore'nin bu denemelerle Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini kaydetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı09 Kasım 2021 Salı 16:15
  • Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına uçtu09 Kasım 2021 Salı 15:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu görüşecek09 Kasım 2021 Salı 14:37
  • Başkan Erdoğan: Yeni nükleer santraller için hazırlıklara başlıyoruz09 Kasım 2021 Salı 14:36
  • Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile olma' çağrısı09 Kasım 2021 Salı 14:02
  • Bingöl'de şehit yakınına tekme attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı09 Kasım 2021 Salı 13:52
  • Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi09 Kasım 2021 Salı 13:40
  • TRT, 10 Kasım'da özel içerikli yayınları izleyiciye sunacak09 Kasım 2021 Salı 12:45
  • İstanbul'da 15 milyon liralık dolandırıcılık tapu memurlarının dikkati sonucu engellendi09 Kasım 2021 Salı 12:40
  • ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi09 Kasım 2021 Salı 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti