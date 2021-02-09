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Ata Mahallesi’ne dev yatırım

Yenimahalle’de 4 tane olimpik havuz açarak Yenimahallelilerin hizmetine sunan Yenimahalle Belediyesi 5’inci havuzu Ata Mahallesi’ne yapmaya hazırlanıyor.
Ata Mahallesi’ne dev yatırım

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalleli hemşerilerim her şeyin en iyisine layıktır. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizin spora kolaylıkla ulaşabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 5’inci havuzumuzu da yaparak hizmete açacağız” dedi.

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Ata Mahallesi’ne 5 yıldızlı tesis
İlçenin farklı noktalarında hizmete açılan Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit,  Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzu ve sosyal tesislerinden sonra Ata Mahallesi’nde de yatırımlarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, yüzme havuzu ve sosyal tesisi 6 bin 800 metre kare arsa üzerine konumlandıracak.

Projelendirme işlemi tamamlanan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Salonu; 4 bin 131 metre kare inşaat alanına bodrum ve zemin kat şeklinde yapımı planlanarak, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit gibi birçok bölümü içerisinde barındırıyor.

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“Her mahalleye eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz”
İlçede bulunan bütün mahallelere eşit hizmet götürmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle merkeze en uzak mahallelerimizden biri olan Ata Mahallesi’nde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bölgenin düzenli ve planlı bir şekilde gelişim göstermesi için tüm birimlerimizle aralıksız çalışıyoruz. Ekiplerimiz alt yapı ve üst yapıda düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin temiz ve güvenli bir ortamda spor yapması amacıyla bölgeye 5 yıldızlı bir spor tesisi kazandıracağız. Projelendirilme işlemi tamamlanan yüzme havuzu ve spor salonunun yapımını kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Amacımız Yenimahalle sakinlerinin mutlu ve huzurlu olması ” dedi.

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