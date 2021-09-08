Ata Mahallesi’nin Yüzme Havuzu inşaatı başladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapımına başlanan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi alanında incelemelerde bulundu. Yenimahalle’nin 5’inci havuzu olma özelliğini taşıyan tesiste hafriyat çalışmaları başladı.

Başkan Yaşar çalışmaları denetledi



İnşaat alanında yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Yaşar “Yenimahalle sakinlerinin spor aktivitelerinden uzak kalmaması için yatırımlarımız sürüyor. Göreve geldiğimizde her mahallemize eşit hizmet götürmeyi hedefledik ve bunu başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ata Mahallesi’nin planlı gelişimi için çalışıyoruz

İlçenin 4 ayrı noktasına yüzme havuzu kazandırıldığını belirten Yaşar “Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzu ve sosyal tesislerinden sonra ilçemizin 5’inci tam donanımlı spor merkezi yüzme havuzunu Ata Mahallesinde kazandırmış olacağız. Yenimahalleliler boş zamanlarını kaliteli ve verimli geçirsin, spor yapsın istiyoruz. Sağlam bir nesil yetişsin istiyorsak özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi spora uzak büyütmemeli, onları spor dallarına heveslendirmeliyiz. Yenimahalle merkeze en uzak mahallelerimizden biri olan Ata Mahallesi’nin düzenli ve planlı gelişimi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. İnşaatına başladığımız yüzme havuzu ve sosyal tesis, çağın gereklerine uygun, 5 yıldızlı bir tesis olacak. Mahalle sakinlerimiz temiz ve güvenli bir ortamda spor yapacak. Yüzme havuzu ve spor salonumuzu kısa zamanda tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

5 yıldızlı tesis

6 bin 800 metre kare arsa üzerine konumlandırılacak olan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Salonu; 4 bin 131 metre kare inşaat alanına bodrum ve zemin kat şeklinde yapımı planlanarak, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit gibi birçok bölümü içerisinde barındıracak.

