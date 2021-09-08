  • BIST 1.433,850
  • Altın 487,19
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9600
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Ata Mahallesi’nin Yüzme Havuzu inşaatı başladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapımına başlanan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi alanında incelemelerde bulundu. Yenimahalle’nin 5’inci havuzu olma özelliğini taşıyan tesiste hafriyat çalışmaları başladı.
Ata Mahallesi’nin Yüzme Havuzu inşaatı başladı

Başkan Yaşar çalışmaları denetledi

İnşaat alanında yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Yaşar “Yenimahalle sakinlerinin spor aktivitelerinden uzak kalmaması için yatırımlarımız sürüyor. Göreve geldiğimizde her mahallemize eşit hizmet götürmeyi hedefledik ve bunu başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

img_3583.jpg

Ata Mahallesi’nin planlı gelişimi için çalışıyoruz

İlçenin 4 ayrı noktasına yüzme havuzu kazandırıldığını belirten Yaşar “Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzu ve sosyal tesislerinden sonra ilçemizin 5’inci tam donanımlı spor merkezi yüzme havuzunu Ata Mahallesinde kazandırmış olacağız. Yenimahalleliler boş zamanlarını kaliteli ve verimli geçirsin, spor yapsın istiyoruz. Sağlam bir nesil yetişsin istiyorsak özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi spora uzak büyütmemeli, onları spor dallarına heveslendirmeliyiz. Yenimahalle merkeze en uzak mahallelerimizden biri olan Ata Mahallesi’nin düzenli ve planlı gelişimi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. İnşaatına başladığımız yüzme havuzu ve sosyal tesis, çağın gereklerine uygun, 5 yıldızlı bir tesis olacak. Mahalle sakinlerimiz temiz ve güvenli bir ortamda spor yapacak. Yüzme havuzu ve spor salonumuzu kısa zamanda tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

ata-havuz-render-(3).jpg

5 yıldızlı tesis

6 bin 800 metre kare arsa üzerine konumlandırılacak olan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Salonu; 4 bin 131 metre kare inşaat alanına bodrum ve zemin kat şeklinde yapımı planlanarak, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit gibi birçok bölümü içerisinde barındıracak.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk hasadın kazanları kaynıyor09 Eylül 2021 Perşembe 00:15
  • Altındağ kreşlerinde yeni eğitim yılı başladı09 Eylül 2021 Perşembe 00:00
  • Pursaklar’da Saray Nikâh Salonu Yenilenen Yüzüyle Hizmette08 Eylül 2021 Çarşamba 02:00
  • Başkan Çetin, berberlerle buluştu08 Eylül 2021 Çarşamba 01:45
  • Dünya standartlarında yüzme havuzu08 Eylül 2021 Çarşamba 01:15
  • Bakan Yardımcısı Demircan’dan Kahramankazan’a ziyaret08 Eylül 2021 Çarşamba 01:00
  • Etimesgut'ta çifte açılış08 Eylül 2021 Çarşamba 00:45
  • Tarım Kampüsü’nü tanıttı08 Eylül 2021 Çarşamba 00:30
  • 1500 çocuğa okul hediyesi08 Eylül 2021 Çarşamba 00:00
  • Türkülerle yaza veda 07 Eylül 2021 Salı 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti