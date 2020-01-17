Ata sporları Mamak'ta yaşatılacak

Mamak’ta Şehit Hamza Sülün Askeri Kışlası’nın ‘Millet Bahçesi’ olarak tahsisi tamamlandı. Başkan Murat Köse, hazırladıkları proje ile 5 bin yıl öncesine dayanan ecdat yadigârı ata sporlarını bu alanda yaşatacaklarını duyurdu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etnospor Alanı olarak düşünülen Altıağaç Mahallesi'ndeki uzun süredir atıl halde bekleyen ‘MEBS Okul ve Eğitim Merkez Şehit Asteğmen Hamza Sülün Tatbikat ve Test Alanı’nın belediyeye tahsis işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ECDAT MİRASI SPORLAR YAŞATILACAK

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunan Başkan Köse, “İkinci millet bahçemiz geliyor. Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etnospor Alanı'mızın, Şehit Hamza Sülün Kışlası'nın ‘Millet Bahçesi’ olarak tahsisi tamamlandı. Yeşilin içinde hem yaşayan bir tarihi mekan olacak hem de ecdattan miras olan spor dallarını tekrar canlandıracağız” ifadelerini kullandı.

TÜRK TARİHİ GELİŞTİRİLECEK

Proje ile Mamak’ın cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor. Türk tarihinin yaşatılması, geliştirilmesi ve eski Türk sporlarının yeniden canlandırılması adına Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etnospor Alanı’nın önemli bir kazanım olacağını ifade ediliyor.

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Başkan Köse geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projeyle ilgili şunları kaydetmişti: "Projelerimize ilişkin adımlarımızı atmaya başladık. Proje tamamladığında hem yaşayan bir tarih alanı oluşturmuş hem de geçmişte yapılan spor dallarını tekrar canlandırmış olacağız. Proje tamamlandığında ata sporlarımızın ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin Mamak’ı ziyaret etmesini hedefleniyoruz."

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

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