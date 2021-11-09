Ata Tohumları Keçiören’de Filizleniyor

Keçiören Şehit Kavas Atanur Aytaç Ortaokulu’nda öğretmenler ile öğrenciler elbirliğiyle örnek bir projeye imza attı.

Yurdun dört bir yanından ata tohumları toplandı. Bunlar okul bahçesine ekilerek çoğaltıldı. Koleksiyon haline getirilen orijinal ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak.

Keçiören Mecidiye Şehit Kavas Atanur Aytaç Ortaokulu öğrencileri yaptıkları bilimsel projelerle farkındalık oluşturuyor. Birçok farklı projeye imza atan öğrenciler, şimdi de okulun arka bahçesinde ata tohumu üretimine başladı. Yurdun dört bir yanından topladıkları ata tohumlarını çoğaltarak, koleksiyon yapan öğrenciler yerel tohumları gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

BİLİM SEVGİSİ AŞILANIYOR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren Fen Bilgisi Öğretmeni Engin Metin, 20 yıldır fen bilgisi öğretmenliği yaptığını çocuklara bilimi sevdirmek ve daha iyi öğrenmelerini sağlamak için birçok proje hayata geçirdiklerini kaydediyor. Metin şunları söyledi: “Okullarda proje ekipleri kuruyoruz. Bu ekiplere de bilimsel çalışmalar yaptırıyoruz. Şu an üzerinde durduğumuz ve önem verdiğimiz bir proje ise ata tohumlarının çoğaltılması ve koleksiyon haline getirilmesi. Ata tohumları Anadolu’ya ait olan tohumlar. Bunların kaybolması hem medeniyetimiz hem de neslimiz için büyük bir kayıp.”

OKULUN BAHÇESİNDE ÜRETİYORLAR

Metin sözlerine şöyle devam etti: “Eğer bu tohumlar yok olursa elimizde sadece genetiği değiştirilmiş tohumlar kalacak. Bu yüzden okulumuzda böyle bir koleksiyon oluşturma çabasına girdik. Okulumuz da ki bahçemizde bu tohumları üretiyoruz, sınıflandırıyoruz ve çocuklarımıza üretimin tüm aşamasını öğretiyoruz.”

BİRÇOK PROJEYE İMZA ATIYORLAR

Ata tohumlarını çevre dayanışması ile temin ettiklerini söyleyen öğretmen Engin Metin, “Hocalarımız ve öğrencilerimiz köylerine gittiğinde bulabildikleri ata tohumlarını alıp okula getiriyorlar. Aynı zamanda bu alan ile ilgili çalışmalar yapan kurumlar var, onlardan da talep ediyoruz. Sağ olsunlar bizleri kırmıyorlar” dedi.

ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Metin şöyle devam etti: “Çocuklarımızın ilgisi çok fazla. Araştırma sevgisini aşıladığınızda tüm çalışmaları kendi başlarına yapıyorlar. Birçok ilginç projeye imza attılar. Isı yalıtımından tutun da, betonlaşmanın canlılar üzerine etkisi, atık malzemeler, kalem ucundan ampul üretimi vb. gibi birçok projeye imza atıyoruz.”

“MERAK DUYGUMU UYANDIRDI”

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren bilim sınıfı öğrencisi Ufuk Çelik ise betonlaşmanın karıncalar üzerindeki etkisini araştırdıklarını ve bilgisayar oyunu tasarladıklarını söyleyerek, “Bu projeler benim hayatıma birçok şey kattı. Merak ve araştırma duygumu uyandırdı. Tüm yaşıtlarıma bu tür projelere katılmasını tavsiye ediyorum. Araştırmaktan, öğrenmekten grup çalışması yapmaktan korkmasınlar” dedi.

“KENDİMİZİ KEŞFEDİYORUZ”

Öğrencilerden Duru Coşkun ise zararlı maddelerin canlılar üzerindeki etkisini araştırdıklarını, bu tür çalışmaların bilime olan ilgisini artırdığını kaydetti. Coşkun, “Su perisi diye adlandırılan canlının belirli maddelere karşı kalp atış hızını araştırdık. Şeker, tuz, alkol gibi maddeler vererek, bunlara karşı tepkisini ölçtük. Bu projeler bilime olan ilgimi artırdı. Bu tarz projelerle kendimizi keşfediyoruz ve yeteneklerimizi öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

HER TOHUMUN ÖYKÜSÜ YAZILIYOR

Müdür Ahmet Azizoğlu okulda öğrencilerin yeteneklerine göre çalışmalar yürüttüklerini şöyle anlattı: “Çocukları çevreye entegre etmek için çevre çalışmaları yapıyoruz. Okulumuzun arka bahçesine örnek bir bahçe yaptık. Yerel tohumlar üretiyoruz. Yetiştirdiğimiz tohumları diğer yerel tohum üreticileri ile paylaşıyoruz. Ürettiğimiz her tohumun da öyküsünü yazıyoruz. Tohumun bize nerden geldiğini, gelecekte nasıl saklanacağını vb. gibi.”

BECERİ YETKİNLİĞE DÖNÜŞÜYOR

“Çocuklar böylece kazanımı beceriye, beceriyi de yetkinliğe dönüştürüyor. Bu proje ile amacımız çocuklara yaşadığı çevreyi tanıtmak, bununla birlikte tükettikleri besinleri tanıyarak bunları geleceğe aktarma sorumluluğunu öğretmek. Bunun yanı sıra endemik bitkilerin üretilmesi ve korunması konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Nesli tükenen yaban hayvanlarının hem göç yollarını takip etmek hem de koruma altına almak için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız çevrenin ekolojik dengesinin korunmasını çocuklara öğretmek ve aşılamak. Çocuklarımız bu çalışmalarla farkındalık kazanıyorlar.”

“TEST İLE TOST ARASINA SIKIŞTIRMAMALIYIZ”

“Okul artık sadece bilgi yüklenen bir yer olmamalı. Mühim olan bilgiyi günlük hayatta kullanabilmektir. Çocuklarımız burada bunları öğreniyorlar. Eleştirel bakış açısı kazanıyorlar. Spora, sanata, bilime ve kültüre yolculuk yapıyorlar. Çocuklarımızı test ile tost arasına sıkıştırmak doğru değil. Bir nesli böyle yok etmemek lazım.”

“YENİ ALANLAR AÇMALIYIZ”

“Onlara yeni alanlar açmak gerekli. Birçok spor alanında milli takımda sporcularımız var. Ailelerin ön yargılarını yıkmak için çaba gösteriyoruz. Sonuç odaklı değil süreç odaklı eğitim yapıyoruz. Süreçte her bir istasyonda çocuğun yapabileceği bir yetenek vardır. Çocuk her geçtiği istasyonda bir şeyler başarabildiğini fark ediyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA