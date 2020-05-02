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'Ata tohumları' Polatlı'da toprakla buluştu

Çiftçilerden toplanan ve tasnif edilen domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun ve karpuz tohumları, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesinde fide haline getirildi, ardından Polatlı'da 3 dönümlük alana dikildi.
'Ata tohumları' Polatlı'da toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında çiftçilerden toplanarak tasnif edilen sebze meyve tohumları, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey işletmesinde fide haline getirildi, ardından Polatlı işletmesinde toprakla buluşturuldu.

TİGEM Polatlı İşletme Müdürü Ünal Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerel Tohum Buluşmaları" kapsamında üreticilerden toplanan tohumların TİGEM, Tarımsal Araştırmalar ve Projeler Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) uzmanlarınca tasnif edilerek kayıt altına alındığını söyledi.

Daha sonra bu tohumların üretimine başladıklarını belirten Kılıç, şöyle dedi:

"Çiftçilerin elinde bulunan ve yerel çeşit olduğu beyan edilen tohumların toplanarak yerel çeşit olup olmadığının uzmanlarca teyit edilmesi, yerel çeşit olanların TAGEM tarafından kayıt altına alınması ve TİGEM aracılığıyla çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2017, 2018 ve 2019 yıllarında genel müdürlüğümüze teslim edilen tohumların, tanımlama ve kayıt altına alınma çalışmaları TİGEM, TAGEM ve BÜGEM uzmanlarca yapılmaya başlanmıştır. Yapılan tanımlama ve tohumluk üretimi çalışmalarına 2020 yılında da devam edilecektir. Bu amaçla Karacabey işletmemizde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun ve karpuz fidelerinin tanımlama ve üretimi amacıyla Polatlı işletmemizde dikimleri gerçekleştirilmiştir."

3 dönümlük alana dikilen fidelerden elde edilecek tohumlar çoğaltılarak üreticilere dağıtılacak ve gelecek nesillere aktarımı sağlanacak.

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