Ata tohumları toprakla buluştu 

Mamak Belediyesi organik tarım faaliyetlerine başladı.

Tarım’ın Başkenti olma yolunda toprak ve tarım projelerini birbiri ardına gerçekleştiren Mamak Belediyesi’nin, yerli ve milli tohum geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Belediye bu kapsamda Mamak Kadın Kooperatifi aracılığı ile Türkiye’nin tüm bölgelerin den getirilen ve Mamak Belediyesi seralarında yetiştirilen, kültürel mirasın yapı taşlarından olan ata tohumlarını toprakla buluşturdu. Kavun, karpuz, bal kabağı, domates, isot biberi, fesleğen gibi 33 çeşit bitki Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt’ta bulunan meyve ve sebze bahçelerinde ekildi. Belediye aynı zamanda seralarda ata tohumlarından filizlendirdiği fideleri önümüzdeki sene ücretsiz üreticiye dağıtılarak, yüzlerce yıllık türlerin sürekliliği sağlanacak.

Tohumlar çiftçilere ücretsiz dağıtılacak

Göreve geldikleri günden itibaren toprak ve tarım projelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, üretilebilir yerli ve milli tohumları çoğaltıp tarıma katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Köse, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” ve “Ata Tohumu Yetiştirme” projesine bizler de ülkemizin tüm bölgelerinden getirdiğimiz geleneksel ata tohumlarımızı yeniden üretip çoğaltarak, katkı sağlıyoruz. Yerli tohumlarımızın yavaş yavaş yok olduğu günümüzde yerli ve milli tohumlarımızı çoğaltarak üreticimize ulaştırmak istiyoruz. Tarım ve hayvancılık ekonomimize ve geleceğimize yön verecek. Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek” dedi.