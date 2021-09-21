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Ata tohumlarının hasadı yapıldı

Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi’nde Türkiye’nin tüm bölgelerinden getirilen ata tohumlarından yetişmiş 82 çeşit sebzenin hasadı yapıldı.
Ata tohumlarının hasadı yapıldı

Tek tek özenle toplanan doğal sebzeler, Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi (Makkop) aracılığıyla domates kurusu, salça, ezme ve turşu yapılarak satışa sunulacak. Ekoköy projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandıracaklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, projenin kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım içinde Türkiye’ye model olacağını belirtti.

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Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek

Organik tarıma büyük önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” ve “Ata Tohumu Yetiştirme” projesi kapsamında, bizler de ülkemizin tüm bölgelerinden getirdiğimiz ata tohumlarımızla yetiştirdiğimiz sebzelerimizin bugün hasadını yapıyoruz. Organik tarım geleceğimize yön verecek. Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek” dedi.

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