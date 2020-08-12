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Ata tohumunu toprakla buluşturup sertifikalı ve organik ürünler yetiştiriyorlar

Kayseri'nin farklı ilçelerinde yaşayan çiftçilerin, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği desteğiyle atalarından kalan tohumlarla ürettikleri organik sebzeler yoğun talep görüyor.
Ata tohumunu toprakla buluşturup sertifikalı ve organik ürünler yetiştiriyorlar

Kayseri'de, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) desteğiyle ata tohumlarını toprakla buluşturan çiftçilerin, organik pazarda aracısız sattığı ürünler yoğun ilgi görüyor.

KAPTAR tarafından 2013 yılında ailelerin ekonomik refah seviyelerini artırmak ve organik tarım teknikleriyle yetiştirilen ürünlerin tüketiciyle aracısız buluşturulması amacıyla proje hazırlandı.

Başarıya ulaşan proje kapsamında Kayseri'de 11 ilçede, 45 çiftçiyle yaklaşık bin dekarlık alanda ata tohumları toprakla buluşturularak sertifikalı organik ürünler yetiştirildi.

KAPTAR Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, AA muhabirine, Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki "Erciyesevler Organik Pazarı"nda satışa sunulan tüm ürünlerin tamamen organik olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde en önemli konulardan birinin sağlıklı beslenme olduğuna vurgu yapan Bekyürek, pazarda 45 üreticiden gelen sertifikalı güvenilir ürünlerin tüketiciyle buluşturulduğunu dile getirdi.

"Tüketici güveninin tesisi son derece önemli"
Bekyürek, kentteki tek sertifikalı organik pazar olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Pazara organik olmayan bir ürünün getirilip satılması söz konusu değil çünkü bizim tarafımızdan bizzat takip ediliyor. Kayseri'ye ait Karahıdır domatesi, Cırgalan biberi, Yemliha patlıcanı, Gömeç fasulyesi gibi yerli tohumla üretilmiş birçok ürün var. Organik tarım projesine bu yerli tohumlardan güç alarak başladık. Türkiye'de organik pazarlar içerisinde sürdürülebilirliğini sağlamış, ciddi bir tüketici kitlesi ve güvenirliği olan nadir pazarlardan birisiyiz. Bizim için tüketici güveninin tesisi son derece önemli."

Çiftçi Fahri Tanrıverdi de ata tohumları kullanarak kimyasal maddeye başvurmadan organik üretim yaptığını ifade etti.

Ailesi ile pazara gelen Resul Yavuncu da organik ürünlere virüsten dolayı ilginin arttığını ve kısa sürede satıldığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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