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Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: 5-0

Süper Lig'in 3’üncü haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor’un 5-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: 5-0

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Serkan Ok (xx), Ata Yıldırım (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Onur Ergün (xx) (Dk.79 Sackey), Falette (Dk.15 Burak Öksüz x), Ruben Ribeiro (xxx) (Dk.68 Mehdi Boudjemaa x), Saba Lobjanidze (xxx) (Dk.79 Kamara), Kamil Ahmet Çörekçi (x), Traore (xxx), Fatih Kurucuk (xx), Samuel Adekugbe (x), Ayoub El Kaabi (xxx) (Dk.68 Saint Louis x), Diouf (xxx).

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntlı (x) - Leroy Fer (x) (Dk.46 Wilson Eduardo x), Umut Güneş (x), Barbadas Novais (x) (Dk.46 Ahmed Ildız x), Nemanja Milunovic (xx), Fatih Aksoy (xx), Daniel Candeias (xx) (Dk.85 Babacar), Juanfran (x), Cristian Borja (xx), Tayfur Bingöl (x), Davidson (xx)

GOLLER: Dk.4 Traore, Dk.18 Saba Lobjanidze, Dk.42 Ruben Ribeiro, Dk.60 Ayoub El Kaabi, Dk.90+2 Kamara (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Traore, Diouf, Boudjemaa, Adekugbe, Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor) – Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

4’üncü dakikada maça hızlı başlayan ev sahibi Atakaş Hatayspor, sol kanatta geliştirdiği atakta Lobjanidze’nin şut denemesi savunmadan döndü. Savunmadan dönen topu önünde bulan Traore, ceza sahası içinde köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

18’inci dakikada sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında Lobjanidze, Traore’den aldığı pasla ceza alanında topla buluştu. Ayağının dışıyla topa vuran Lobjanidze, farkı 2'ye çıkardı: 2-0

39’uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor kaleci Serkan Kırıntılı’nın kısa düşen pasında topu önünde bulan Traore, topu ceza alanı sol çaprazındaki Ayoub El Kaabi’ye bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yapan El Kaabi’nin şut denemesi kaleci Serkan’da kaldı.

42’nci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Lobjanidze’nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Ruben Ribeiro, uzak köşeye vurduğu şut ile fileleri havalandırdı: 3-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takım Atakaş Hatayspor’un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

60’ıncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanatta topla buluşan Diouf’un ortasında arka direkte topu karşılayan Ayoub El Kaabi,  kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

63’üncü dakikada gelişen konuk takım Aytemiz Alanyaspor atağında Davidson, topu ceza alanına kadar getirdi. Son pozisyonda Davidson, rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ama kaleci Munir gole izin vermedi.

66’ncı dakikada skor farkını düşürmek için rakibinin üzerine giden Aytemiz Alanyaspor, bu dakikada kazandığı kornerde gol şansı aradı. Daniel Candeias’ın kullandığı köşe vuruşunda arkada direkte topla buluşan Eduardo,  yakın mesafeden topu auta gönderdi.

90+2’nci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sol kanatta topla buluşan Saint-Louis’in ceza alanına gönderdiği pasla buluşan Kamara, sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 5-0.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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