Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1

Süper Lig'in 1’inci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 17'nci dakikada Eysseric'in golüyle öne geçti. 72'nci dakikada Lobjanidze'nin golüyle skora denge geldi ve mücadele bu skorla sona erdi.

STAT: Yeni Hatay HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Süleyman Özay (xx) ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Onur Ergün (x), Ruben (x), Mehdi Boudjemaa (x), Emre Çolak (xx) (Dk. 64 Saba Lobjanidze xxx), Kamil Ahmet Çörekçi (x), Kamara (xx) (Dk. 64 Traore x), Samuel Adekugbe (x), Burak Öksüz (x), Diouf (x) (Dk. 88 Bertuğ Özgür Yıldırım ?), Saint Louis (xx) KASIMPAŞA: Harun Tekin (xx) - Jeffrey Homoet (x), Loret Sadiku (x) (Dk. 86 Doğucan Haspolat ?), Haris Hajradinovic (x), Yusuf Erdoğan (x) (Dk. 86 Mickael Tırpan ?), Ahmed Ben Ouanes (x), Valentin Eysseric (xx) (Dk. 77 Travnik ?), Tarkan Serbest (x), Umut Dilan Bozok (x) (Dk. 81 Jorgensen ?), Kevin Varga (x) (Dk. 77 Ahmet Engin ?) , Florent Hadergjonaj (x) GOLLER: Dk. 72 Saba Lobjanidze (Atakaş Hatayspor) - Dk. 18 Valentin Eysseric (Kasımpaşa) SARI KARTLAR: Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor) - Ahmed Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa) 17’nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric, rakip yarı alanın ortalarında Boudjemaa'nın müdahalesiyle yerde kalınca konuk ekip serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Eysseric'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 20’nci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Emre Çolak ortasını yaptı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Saint Louis'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti. 38’inci dakikada Hatayspor korner kazandı. Emre Çolak'ın ortasında Kamara kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. 43’üncü dakikada Kevin Varga çalımlarla ceza sahasına kadar girip pasını Yusuf Erdoğan'a verdi. Yusuf'un şutunda top auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 55’inci dakikada Atakaş Hatayspor’un kazandığı serbest vuruşta Emre Çolak taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına orta yaptı, konuk takım savunması topu uzaklaştırdı. 65’inci gelişen Kasımpaşa atağında Umut Bozok, rakip ceza sahasına girmeden kaleye yokladı. Munir, kalesinde gole izin vermedi. 72’nci dakikada Atakaş Hatayspor, beraberliği yakaladı. Ceza sahasında Saint Louis ile paslaşan Lobjanidze’nın sol çaprazından yaptığı plase bir vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.