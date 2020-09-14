Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig’in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, Gaziantep’te Medipol Başakşehir’i 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de ilk galibiyetlerini aldıklarını ifade eden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Öncelikle camiamızı Süper Lig tarihindeki ilk galibiyeti dolayısıyla tebrik ediyorum. Sahada gerçekten ilk 11'de başlayan bütün takım bir oldu. İnanılmaz güzel bir mücadele vardı. Maçın genelinde bir pozisyon dışında rakibe net bir pozisyon vermedik. Maça hazırlandığımız gibi, rakibi analiz ettiğimiz gibi oynadık. Özellikle kontra ataklarda başarılı olduk. İlerleyen süreçte daha çok çalışıp, hatalarımızı gözden geçirip, daha iyi bir futbol sergileyeceğiz" diye konuştu.

OKAN BURUK: ÜRETKEN BİR FUTBOL OYNAMADIK

Mağlubiyetin sorumlusunun kendisinin olduğunu ve üretken bir futbol oynamadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Hatayspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizin oyununu aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Kazandığı toplarla kontra yapacak bir takımdı. İlk yarıda bazı bölümlerde rakip kaleye gitme şansımız oldu. Oyunun genelinde çok yavaş oynadığımız için defans arkası koşu ve hareketlilik gibi durumları eksik yaptık. Bundan dolayı çok fazla üretken olamadık. Rakibimizin en çok beklediği şey buydu. Kaptırdığımız bir topla ilk defa verdiğimiz pozisyon gol ile sonuçlandı. İkinci yarıda gol atmayı çok denedik. Rakibe gol atma şansı vermedik. Üretken bir futbol oynamadık. Maçın son bölümlerinde Skrtel'i öne gönderdik ama geriden 5 oyuncu ile hücum yapmaya çalışırken yüksek toplar bizim için silah olabilirdi. Ancak yine basit bir gol ile maçı bitirdik. Yüksek toplar bizim için silah olabilirdi, onu yapmadık. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Takım olarak kaybettiğimiz için üzgünüm. Mağlubiyetten sorumlu olan kişi benim. Bir sonraki maça daha üretken ve geçen yıla benzeyen bir oyunla devam etmek istiyoruz. İnşallah takımımızı toparlayıp geçen seneki oyunumuza benzer bir oyunla çıkmak istiyoruz” dedi.