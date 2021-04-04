  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bu 15 günlük milli maç arasında, oyuncularımızla analizlerimizi yaparak Galatasaray’ın zaaflarını ve artılarını tespit edip ona göre çalıştık. Çalışmanın karşılığını almak bizi gerçekten çok mutlu etti. ded
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

“ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI ALMAK BİZİ GERÇEKTEN ÇOK MUTLU ETTİ”

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Önemli bir galibiyet aldık, oyuncu kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Sahada ilk dakikadan itibaren çok disiplinli, istekli, arzulu ve çok iyi konsantre olmuş bir Hatayspor vardı. Bu 15 günlük milli maç arasında, oyuncularımızla analizlerimizi yaparak Galatasaray’ın zaaflarını ve artılarını tespit edip ona göre çalıştık. Çalışmanın karşılığını almak bizi gerçekten çok mutlu etti. Önemli bir galibiyet. Rakibe bir tane kafa topu dışında neredeyse pozisyon vermedik, bu da bizim için önemli. Hemen yarın, antrenmanlarımıza devam edip, Karagümrük deplasmanına hazırlanacağız. Yarın akşam da kısmetse, İstanbul’a seyahat edip, orada bir-iki günlük kamp yapacağız maça kadar. İnşallah oradan da aynı şekilde güzel bir futbolla, iyi bir sonuçla Hatay’ımıza döneriz” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA lideri Jazz evinde peş peşe 21. maçını kazandı03 Nisan 2021 Cumartesi 11:05
  • Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali03 Nisan 2021 Cumartesi 11:05
  • Lider Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak03 Nisan 2021 Cumartesi 11:04
  • Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı02 Nisan 2021 Cuma 16:18
  • Trabzonspor'da Afobe, Sivasspor maçında forma giyemeyecek02 Nisan 2021 Cuma 15:22
  • Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti02 Nisan 2021 Cuma 15:22
  • TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu02 Nisan 2021 Cuma 15:21
  • Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculara güveniyor02 Nisan 2021 Cuma 13:15
  • Fortuna Düsseldorf'ta oynayan milli futbolcu Kenan Karaman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı02 Nisan 2021 Cuma 13:14
  • Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenen Rize temsilcisi 34 puanla 13. sırada yer alıyor.02 Nisan 2021 Cuma 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti