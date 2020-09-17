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Atakaş Hatayspor'da gözler Fenerbahçe maçında

Süper Lig’in 2’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarına Antakya Atatürk Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla devam etti.
Atakaş Hatayspor'da gözler Fenerbahçe maçında

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı; teknik heyet, futbolcu ve yönetim olarak Fenerbahçe maçına odaklandıklarını söyledi.

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Vardı, "Şampiyonlar şampiyonu Atakaş Hatayspor oldu. Bu maçı biz unuttuk. Bunun rehaveti ile hareket etmeyeceğiz. Fenerbahçe maçına odaklandık. Hem teknik heyetimizle hem futbolcularımızla hem yönetimimizle maça odaklanmış durumdayız. İnşallah Fenerbahçe karşısında da Atakaş Hatayspor'a yakışır bir futbol izlettireceğiz. Kaliteli bir futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

RAHMİ VARDI: TÜM ŞARTLARI YERİNE GETİRDİK

Federasyonun istediği tüm şartları yerine getirdiklerini ve ligin 3’üncü haftasındaki Kasımpaşa maçını kendi sahalarında oynamak istediklerini belirten Vardı, "Allah nasip ederse Kasımpaşa maçımız Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Çünkü, federasyonumuzun bize bildirmiş olduğu, elektriklerin, şehir şebekesinin bağlanmamasıydı. Şehir şebekesinin elektriği bağlandı, jeneratörlerimiz hazır, fiziki şartların tamamı yerine getirildi. İnanıyoruz ki maçımız burada oynanacak, oynanmaması için hiçbir sebep yok” şeklinde konuştu.

RUBEN RİBEİRO: ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir’e karşı zor bir maç kazandıklarını belirten Ruben Ribeiro, “Süper Lig’in şampiyonuna karşı oynadık. Hocamızın bize gösterdiklerini sahada en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Bunun sonucunda da çok önemli bir 3 puan aldık” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA DA EN İYİ SONUCU ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe’nin ligin köklü kulüplerinden birisini olduğunu ve ona göre sahada mücadele edeceklerini belirten Ribeiro, "Onlara çok büyük saygımız var ama biz de aynı mantaliteyi devam ettirdiğimiz sürece, Medipol Başakşehir maçından yaptığımız gibi Fenerbahçe karşısında da en iyi sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi.

PABLO SANTOS: İYİ SONUÇLARLA SEZONA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren Pablo Santos ise, "Fenerbahçe maçı üzerine ağır şekilde çalışıyoruz. İyi çalışıp, hazırlanacağız. Orada da iyi bir sonuç çıkarıp, sezona iyi sonuçlarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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