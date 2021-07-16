  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5250
  • Euro 10,0400
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi

Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, olağan genel kurulunu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut yönetim yeniden seçildi.
Atakaş Hatayspor'da yönetim güven tazeledi

Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK toplantı salonunda gerçekleştirilen Atakaş Hatayspor Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan ve yönetimi güven tazeledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Divan Başkanı Murat Hayzaran'ın gündem maddelerini sıralamasının ardından, Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan faaliyet raporunu okudu.

Hatayspor'un yaklaşık 5 yıl önce köklü bir yapılanmaya gittiğini belirten Başkan Tazeaslan "Kulübümüz her sezonda bir önceki başarısını perçinlemiş ve sonunda ait olduğu Süper Lig'e kavuşmuştur. Süper Lig'de ilk sezonda kazandığımız başarı asla tesadüf değildir. Bu başarı ayakları yere basan, ne istediği bilen bir yapılanmanın sonucudur" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste halinde seçime gidilen kongrede, mevcut Başkan Nihat Tazeaslan genel kurul üyelerinin oyları ile yeniden başkan seçildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı16 Temmuz 2021 Cuma 14:02
  • Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'i transfer etti16 Temmuz 2021 Cuma 13:47
  • Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek16 Temmuz 2021 Cuma 12:28
  • Oklar Tokyo'da ilk olimpiyat madalyası için atılacak16 Temmuz 2021 Cuma 12:14
  • Türkiye'yi olimpiyatlarda taşıyan branş: Güreş16 Temmuz 2021 Cuma 11:36
  • Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi16 Temmuz 2021 Cuma 10:47
  • Fenerbahçe, Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı16 Temmuz 2021 Cuma 10:41
  • Şentop ve Kasapoğlu, milli sporcularla 15 Temmuz şehitlerini andı16 Temmuz 2021 Cuma 09:34
  • Beşiktaş'ta Kenan Karaman ilk idmanına çıktı15 Temmuz 2021 Perşembe 20:45
  • Selim Selimoğlu: Bu sene farklı bir Rizespor olacak15 Temmuz 2021 Perşembe 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti