Atakule'nin ruhsatı iptal edildi

Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç açtığı davayı kazandı ve yargı Atakule'nin ruhsatını iptal etti

Ankara 6'ıncı İdare Mahkemesi 18 Aralık tarihinde verdiği kararla, projede yapılan değişikliklerde mimarın izninin olması gerektiğini hatırlatarak Atakule AVM'nin ruhsatının iptal edilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Mimarın izni olmadan eseri olan yapıya müdahale edilmemesi ve mimarının mutlak onayının aranması gerektiğinin altını çizerek, yargının Atakule kararı bu açıdan çok değerlidir, meslektaşımız Ragıp Buluç'un kararlı mücadelesini yanındayız" dedi.

Atakule'nin uluslararası ödüle layık görülmüş çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Candan, "Atakule'nin yanındaki çarşı yapısının yıkılması ve yerine yeni bir yapı yapılması kabul edilemez bir durumdur. Eserin sahibi olan mimar yapının özgünlüğünü bozacağı için bunu istemediğini izin vermeyeceğini defalarca kez ifade etmiş ve yargı yoluna başvurmuştu. Yargının iptal kararı ile mimarından izin almadan böyle bir yıkım yapılmasının ve yerine yeni bir yapı yapılmasının yasaya aykırı olduğu bir kez daha yargı tarafından ifade edilmiştir. Bu karar tüm mimarların telif hakkı konusunda önemli ve örnek bir karardır. Hukuksuz bir şekilde inşa edilen ve inşaatı tamamlanan Atakule'nin yeni çarşısı hukuksuzdur. İlgili idarelerin gerekli işlemleri yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.