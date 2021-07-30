  • BIST 1.391,640
  • Altın 498,54
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
SON DAKİKAAFAD'dan Antalya, Adana ve Muğla'daki yangınlarla ilgili açıklama
»

Atama kararları Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe ile Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe Yağız görevden alındı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay görevden alındı, yerine Sami Sarıyıldız atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Orhan Kemerkaya getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali Fuat Eker atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine, Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar ile Prof. Dr. İsmail Koyuncu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne, Salih Tan atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı bu görevlerinden alındı, yerine Turgay Gökdemir getirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didim'de makilik alanda yangın çıktı29 Temmuz 2021 Perşembe 16:38
  • TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü; sürücü yaralı 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:06
  • Bakan Dönmez: Yıl sonunda keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz29 Temmuz 2021 Perşembe 16:05
  • Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü29 Temmuz 2021 Perşembe 15:53
  • AFAD'dan Antalya, Adana ve Muğla'daki yangınlarla ilgili açıklama29 Temmuz 2021 Perşembe 15:51
  • Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği29 Temmuz 2021 Perşembe 15:49
  • Fahrettin Altun'dan yangınlarla ilgili açıklama: Hesabını verecekler29 Temmuz 2021 Perşembe 15:42
  • Birinci doz aşıda yüzde 65'i geçen İstanbul'un aşı tablosunda rengi sarıya döndü29 Temmuz 2021 Perşembe 14:44
  • Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu29 Temmuz 2021 Perşembe 14:43
  • Dünya genelinde aşılama sayısı 4 milyarı aştı29 Temmuz 2021 Perşembe 13:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti