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Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atanırken, kurul üyeliklerine de Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz'ın atamaları yapıldı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Şeref Kalaycı getirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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