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Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ ve Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ömer Abdullah Karagözoğlu, Enver Mamur ve Murat Baştor atandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 523 vergi müfettiş yardımcısının da ataması gerçekleştirildi.

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