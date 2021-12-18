  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Esma Aksoy seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine Vedat Ali Tektaş, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Vedat Işıkhan görevlendirildi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine Fazlı Kılıç getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevden alınarak yerine Musa Şahin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hakan Ay, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Mehmet Demircioğlu getirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRT Afrika Yayın Birliğinin ortak üyesi oldu18 Aralık 2021 Cumartesi 10:09
  • Seferlerine ara verilen 'Turistik Doğu Ekspresi' Kars'tan ilk seferine uğurlandı18 Aralık 2021 Cumartesi 10:08
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de18 Aralık 2021 Cumartesi 10:08
  • Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem18 Aralık 2021 Cumartesi 10:07
  • Türkiye ve dünya gündemi18 Aralık 2021 Cumartesi 10:06
  • TOKİ 179 bin riskli konutu dönüştürdü18 Aralık 2021 Cumartesi 09:50
  • Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bugün başlıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak18 Aralık 2021 Cumartesi 09:49
  • BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi18 Aralık 2021 Cumartesi 09:48
  • Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi17 Aralık 2021 Cuma 16:45
  • Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı17 Aralık 2021 Cuma 16:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti