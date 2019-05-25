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Ataşehir'de can pazarı: Çocuklar son anda kurtarıldı

İSTANBUL Ataşehir'de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atladı.
Ataşehir'de can pazarı: Çocuklar son anda kurtarıldı

Ataşehir Yenisahra Mahallesi İncekaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı. Daha sonra aşağıya atlayan kadın yaralandı. Kadın ile çocukları hastaneye kaldırıldı. 

Daireyi saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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