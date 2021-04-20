Ataşehir'de iftar vakti yangın çıktı; 1 yaralı

ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binada iftar vakti çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Panikle binadan çıkmaya çalışan 1 kişi merdivenden düşerek yaralandı.

Yenisahra Mahallesi Aygün Sokak içerisindeki 4 katlı binanın çatı katında bulunan bir dairede iftar vakti saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen Ünalan ve Kadıköy itfaiyesi ekipleri kısa sürede gelerek, yangına müdahale etti. Paniğe neden olan yangında alevlerden kaçan 50 yaşındaki Şaziye Tırşo merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralı kadın çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılırken, alevler diğer binalara sıçramadan itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olayı anlatan Tahsin Tırşo, “Yangın muhtemelen elektrik kontağından çıkmış. İftar saatinde oldu ne olduysa. Yan tarafta oturuyorum ben de. Koşarak geldim ki bina yanıyor" dedi.

Çatı katında yükselen alevler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.