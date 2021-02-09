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Ataşehir'de kaçak tütün satılan iş yerine baskın

-ATAŞEHİR'de kaçak tütün satışının yapıldığı iş yerine düzenlenen baskında kaçak nargile ve sigara tütünü ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Ataşehir'de kaçak tütün satılan iş yerine baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla belirlenen ve kaçak tütün satışının yapıldığı Ataşehir İçerenköy Mahallesi Küçükbakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan iş yerine dün baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 7 kilo 350 gram nargile tütünü, 9 kilo 650 gram kıyılmış tütün, 92 adet puro, 420 adet doldurulmuş makaron, 12 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi Ü.U. adlı kişi gözaltına alındı.

İş yerindeki işlemler sürerken olanlardan habersiz gelen İ.A. adlı kişi ekiplere, “Tütün ve makaron var, bakmak ister misiniz?" diye sorunca gözaltına alındı. Aracında yapılan aramada,  63 koli toplam 630 bin adet boş makaron, 153 kilo 350 gram kıyılmış tütün, 700 adet puro ele geçirildi. 

İki şüpheli polis merkezine götürülerek haklarında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaçak işletildiği tespit edilen iş yeri Ataşehir İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

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