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Ataşehir'de oğlunu öldüren baba gözaltına alındı

Parkta tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak ölümüne sebep olan baba, oturduğu bankta polislerin gelmesini bekledi.
Ataşehir'de oğlunu öldüren baba gözaltına alındı

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde, parkta oturan baba S.K (69) ile oğlu U.K (40) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba S.K, yanında bulunan tabancayla oğluna ateş etti.

Ağır yaralanan U.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABA, POLİSE TESLİM OLDU

Baba S.K ise durumu polis ekiplerine haber verdi ve bankta oturarak polislerin gelmesini bekledi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, baba S.K'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.K., polis tarafından Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri ise parkta inceleme yaptı.

"VURDUKTAN SONRA BAŞINDA AĞLAMAYA BAŞLADI"

Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, “Namaz kılıyordum bir baktım buradan ses geldi. Baktım iki kişi oturdu. Biraz yüksek sesle konuşuyorlardı. Silah patladı. Kurusıkı gibi geldi bana. Adamı tanıyordum, mahallenin adamı. Bir baktım karşısında oturan çocuk yan düştü. Ben şaşırdım. Aradan bir 10-15 dakikadan fazla yattı orada. Ondan sonra toplandı herkes. Onu vurduktan ağlamaya başladı. Bir yere telefon etti. Polisler geldi, ondan sonra sordular ona, 'Sen mi vurdun.' diye. 'Ben vurdum.' dedi. Silahını masanın üzerine bıraktı" dedi.

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