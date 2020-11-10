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Atatürk 82 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.
Atatürk 82 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'nın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Tank Albay Ahmet Şükrü Sırt ve Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karyaldız'ın, kurumları adına çelenk ve buketlerini, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05'i gösterdiği anda polis memurları da duygusal anlar yaşadı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi
Saat 07.30 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.

Tören saatine yaklaşırken, 7'den 70'e her yaştan vatandaş saray önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağı ile çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller ile çiçeklerini, bazı gençler ve çocuklar da Büyük Önder'e özlemlerini yazdıkları notları bıraktı.

Kimi vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda anonslar da yapıldı. Sarayın ve Büyük Önder'in vefat ettiği odanın zemininde sosyal mesafe kurallarını hatırlatıcı uyarı yazılarının yer aldığı görüldü. Görevliler de sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi konusunda sık sık uyarılarını yineledi. Vatandaşların da tedbir kurallarına uyduğu gözlendi.

İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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