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Atatürk büstüne duygulandıran dokunuş

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde okul bahçesine giren 3 çocuk, Atatürk büstüne saygıyla bakıp, önce öptü, sonra da içten bir şekilde sarıldı.
Atatürk büstüne duygulandıran dokunuş

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde bulunan Zehra Baysal Anaokulu'nun pencere sineklikleri kırıldı. Durumu fark eden Okul Müdürü Ezgi Tüzün, kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Bu sırada Tüzün ilginç ve duygulandıran bir görüntü ile karşılaştı. Tüzün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün önündeki 3 çocuğu fark etti. Çocuklar sırayla Atatürk büstünün yanaklarını okşayıp, öperek, sarıldı. Okul Müdürü Ezgi Tüzün, kendisini son derece duygulandırdığını söylediği bu anları ise Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ile paylaştı.

'İKİ MUSTAFA'NIN YOL HARİTASINI DAİMA KALBİMİZDE TUTMALIYIZ'

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, çocukların gösterdiği sevgi dolu görüntüleri tekrar tekrar izlediğini belirterek, duygu dolu anlar ile birlikte büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Özbek, "3 çocuğumuzun içten bir şekilde sevgilerini göstermeleri, insana inanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşatıyor. İki Mustafa’nın hayatını çok iyi öğrenmemiz, anlamamız ve ders çıkarmamız gerekiyor. Biri kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa, diğeri de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. İki Mustafa’nın sevgisini, öğütlerini ve çizdikleri yol haritasını her zaman kalbimizde tutmalıyız” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özbek ayrıca Akçay Zehra Baysal Anaokulu Müdürü Ezgi Tüzün’ün öğrencilere ulaşmaya çalıştığını ve kendileriyle buluşmak için ortam hazırlayacağınıbildirdi.

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