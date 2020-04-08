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Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı. 

Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok  sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.   

SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİ ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını açıklaması sonrası salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Alanda iş makinelerinin çalıştığı görülürken, sabah saatlerinde hastanenin yapılacağı şantiye alanına yeni iş makineleri de getirildi. Çalışmaların 45 gün içinde bitirilmesi hedeflenirken, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki salgın hastanelerinin salgından sonra da kullanılacağı öğrenildi.  

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