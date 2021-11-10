Atatürk için tek yürek 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuyla bir kez daha Başkent’te de anıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş devlet erkanı ile Anıtkabir’de düzenlenen törenlere katılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ve personeli ile anma törenlerinde bir araya geldi. 10 Kasım’da kent genelinde otobüsler başta olmak üzere billboardlar ‘O An:kara’ afişleriyle donatılırken, ANKARAY’da da bir dakika boyunca seferler durduruldu. Başkentliler, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk’ün sevdiği türküleri Ali Altay’ın konseriyle birlikte söylediler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da Başkent Ankara’da da düzenlenen anma programlarıyla anıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir’de düzenlenen anma törenine devlet erkanı ile katılırken, tüm Başkentliler saatler 09.05’i gösterdiğinde Ata’sı için ayaktaydı.

SİRENLER ÇALDI, BAYRAKLAR YARIYA İNDİ, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ve personeli ile anma programlarında bir araya gelerek çalınan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen ve personel ile tüm bürokratların katıldığı anma töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Bayrakların yarıya indirildiği Büyükşehir Belediyesinde çalışanlar da kırmızı karanfiller bıraktıkları Atatürk büstü önünde İstiklal Marşı’nı okudu.

KENT GENELİNDE HER YER “O AN:ANKARA” AFİŞLERİYLE DONATILDI

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY’da saatler 09.05’i gösterdiğinde bir dakika boyunca seferleri durdurdu.

Başkent’te Raylı Sistemlerde Atatürk anonslarla anılırken vatandaşlar da metro istasyonlarında, vagonlarda ve sokaklarda ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım nedeniyle kent ekranlarından trafik levhalarına, billboardlardan otobüslere kadar birçok noktayı “O An:Ankara” afişleriyle donattı.

ATATÜRK SEVDİĞİ TÜRKÜLERLE DE ANILDI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Parkı Büyük Sahne’de düzenlenen “Ata Türküleri” adlı konserle de anıldı.

Atatürk’ün sevdiği türküleri Başkentlilerle birlikte söyleyen sanatçı Ali Altay, “Ata’mızı, mavi gözlü dev komutanımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun bıraktığı Cumhuriyeti onun bırakmış olduğu bu güzel özgürlüğe ve bize kazandırmış olduğu kimlik ve kişiliğe sonsuz şükran borçluyuz. Ata’mızın yattığı yer ve kalbimizin attığı yer olan Ankara’da bulunmak benim için çok önemli ve Ata’mızın sevdiği türküleri dinleyicilerle paylaşmak benim için büyük bir keyif” dedi.

Konserde duygu dolu anlar yaşayan Başkentliler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Tuğba Türk: ‘‘Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu ışıktan gitmeye çalışıyorum. Ata’mızın sevdiği türkülerin yer aldığı bir konseri düzenlediği için de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.’’

-Mustafa Aydoğdu: ‘‘Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın simgesi. Bize bu vatanı emanet eden güçlü bir devlet adamı. Bugünü sürekli yad etmeli, gençlerimize ve çocuklarımıza sürekli bunu anlatmalıyız ki ülkemizin ne şartlarda kurulduğu belli olsun. Ata’mızı tekrar şükran ve minnetle anıyoruz. Böylesine anlamlı bir günde konser düzenlediği için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

-Gamze Aydoğdu: ‘‘Ata’mızın vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle duyguluyum. Böylesine anlamlı bir günde konser düzenlediği için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK İÇİN ANMA PROGRAMLARI HAZIRLADI

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, üyelerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederken, Kent Konseyi Bisiklet Meclisi de 10 Kasım’da saat 19.05’te Gençlik Parkı’ndan başlayan ve Anıtkabir’e kadar devam eden bir bisiklet turu düzenledi.

Hafta boyunca hazırladığı anma programlarına ev sahipliği yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, 10-11 Kasım’da Dilek Türker ve Tayfun Yılmaz’ın sahnelediği Halide Edip Adıvar’ın ünlü eseri ‘Türk’ün Ateşle İmtihanı’ adlı tiyatro oyununu Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 20.00’de Başkentlilere açık olarak sahneleyecek. “(0312) 507 37 62” numaralı telefonla rezervasyon yapabilecek olan vatandaşlardan aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış pcr testini ibraz etmeleri istenecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü nedeniyle 12 Kasım’da Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 20.00’de “Yas günü değil yad günü” temasıyla Tarhan Baydar’ın yönetmenliğini, Prof. Dr. Mehmet Efe’nin orkestra şefliğini, Aysın Işımer’in sanat danışmanlığını yaptığı “Ata’mızın Ardından” adlı senfonik dinleti ile anılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek dinletiye katılmak isteyen Başkentliler “(0312) 507 37 63” numaralı telefonla rezervazyon yaptırabilecek.