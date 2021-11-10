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Atatürk Öğrenciler Tarafından Anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü tüm Türkiye’de ve okullarda saygıyla anıldı. 
Atatürk Öğrenciler Tarafından Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83.yıldönümünde tüm Türkiye’de ve okullar da saygıyla anıldı. Saatler dokuzu beş gösterdiğinde ise her yerde hayat bir dakika durdu. Okullarda yapılan anma törenlerinde Eras Eğitim Koleji öğretmenleri ve öğrencileri Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için bir tören hazırladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler Ata'ya duyulan özlem ve hasret için şiirler okudu.

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'Ulu Önderimiz destan yazmıştır'

Eras Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Aslan, "Dünya Tarihinin yetiştirdiği dehalardan olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilerici bakış açısı, düşüncelerindeki evrensel boyut, insani değerlere önem vermesi Türk milletinin, Anadolu topraklarında başlayan bağımsızlık mücadelesinde ilk kıvılcımı yakmış ve akabinde ise destan yazmıştır" ifadelerini kullandı.

"Çağdaş bir nesil demek, bir ulusun güvencesi demektir" 

Aslan, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en önemli miras Türkiye Cumhuriyetidir. Bıraktığı bu miras başta biz eğitimciler olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes bu mirasa sahip çıkmak zorundadır. Çünkü demokratik ve çağdaş bir nesil yetiştirmek bir ulusun güvencesi demektir" dedi.
Son olarak ise Aslan", Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83.yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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