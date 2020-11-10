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Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tarım yeniden başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tarım yeniden başladı. 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tarım yeniden başladı

Atatürk Orman Çiftliği arazisine hayvan yemi olarak da kullanılan Macar Fiği ekimi yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, elde edilecek yemi hayvancılıkla uğraşan Başkentli çiftçilere hibe olarak dağıtacak.

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Hem üreticilere destek olmayı hem de Başkent ekonomisini kalkındırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım’da ekimi tamamlanan ve 130 ton yem elde edilmesi hedeflenen Macar fiğini balyalar halinde ve eşit bir şekilde çiftçilere ücretsiz ulaştıracak. 

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HASAT MAYIS AYINDA
Başkent’te kırsal kalkınmayı geliştirmeye yönelik tarım projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 300 dekarlık alanın 174 dekarına ekilen Macar Fiği tohumunun hasadı ise mayıs ayında yapılacak.

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Macar Fiği ekerek kent genelinde hayvancılık yapan çiftçilerin ekonomisine destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan ve arazide önümüzdeki yıl sebze yetiştirmeyi planladıklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şu bilgileri verdi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Atatürk Orman Çiftliği'nin 300 dönümlük kısmını kiralamıştık. Bu arazide geçen sene ilk kez ekim ve hasat gerçekleştirmiştik. Bu sene yine hayvan yemi olarak kullanılmak üzere Macar Fiği ekimi yapıyoruz. Yetiştirilen ürünleri Ankara'da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize balyalar halinde ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştireceğiz. 300 dönümlük arazinin 174 dönümünde Macar Fiği ekimi yaptık geri kalan kısmında da önümüzdeki yıl Atatürk Orman Çiftliği'nin ruhuna uygun şekilde sebze yetiştirmek istiyoruz. Yetiştirilen sebzeleri de Başkentlilerin bu araziye gelip hasadı görmelerini ve elde edilen organik ürünleri almalarıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz.”       

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