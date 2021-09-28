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Atatürk stadı yenileniyor

Etimesgut Belediyesi Stadyumu'nda revizyon çalışmaları devam ediyor. 
Atatürk stadı yenileniyor

Çalışmalar kapsamında stada yeni tribünler kazandırılarak seyirci kapasitesi bin artırılıyor. Mevcut hali sentetik çim olan sahanın çimleri sökülerek yerine doğal çim haline dönüştürülüyor.Çalışmaların 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor yeni stat tamamlanana kadar maçlarını Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynamaya devam edecek.

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STADIN ÇİM HALIARI DİĞER SAHALARDA KULANILIYOR
Etimesgut Belediyesi, stattan sökülen sentetik çim halıları çöpe atılmak yerine ilçenin birçok noktasında bulunan halı sahaların tamir, bakım ve onarımında kullanıyor. Belediyenin park ve spor tesislerindeki halı sahalar stattan getirilen sentetik çimlerle yenileniyor, daha modern hale getiriliyor.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "2. ligde şampiyonluk mücadelesi veren futbol takımımız maçlarını yenilenen stadımızda yapacak, şampiyonluk kupasını da İnşallah Atatürk Stadyumu'nda kaldıracağız" dedi. 

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