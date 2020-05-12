Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliğinde değişiklik yürürlüğe girdi

"Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nü almaya hak kazanan kişi, 29 Ekim'de açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27'inci maddesi gereğince Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu, adayları değerlendirerek, komisyonları oluşturmak, komisyonların değerlendirmelerini karara bağlamak ve en fazla üç adayı Cumhurbaşkanına sunmakla görevli olacak.

Ödül Kurulu, ödül verilecek yılın ocak ayında toplanıp çalışma takvimini belirleyecek.

Ödül beratı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanacak. Para ödülü miktarı Cumhurbaşkanlığı'nca tespit edilecek.

Ödülle ilgili esaslar, ödülün verileceği yılın 19 Mayıs gününe kadar yurt içi ve yurt dışı basın yayın araçlarıyla ilan edilecek.

Aday olmak isteyenler, aday gösterme hakkı bulunanlar gerekçelerini de ekleyerek, ödülün verileceği yılın 1 Temmuz gününe kadar Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi'ne başvuracak.

Ödül Kurulu tarafından önerilen adaylar, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra 29 Ekim gününde açıklanacak.

Ödül, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ya da Cumhurbaşkanının uygun göreceği diğer bir günde düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı veya yetkili kılacağı bir kimse tarafından, ödüle hak kazanan kişiye ve temsilcisine verilecek. Bu yönetmelik hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.