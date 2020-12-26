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Atatürk'e hakarete gözaltı

ANTALYA'da ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazan E.K., yakalanarak gözaltına alındı.
Atatürk'e hakarete gözaltı

Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir sokakta ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazılması üzerine mahalle sakinleri olaya tepki göstermişti. Şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin ardından inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 

'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar' kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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